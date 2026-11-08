போலீஸ் ஸ்டேஷன் முற்றுகை குறிஞ்சிப்பாடியில் பரபரப்பு
போலீஸ் ஸ்டேஷன் முற்றுகை குறிஞ்சிப்பாடியில் பரபரப்பு
ADDED : நவ 07, 2026 06:38 PM
குறிஞ்சிப்பாடி: டிரைவர் இறந்த வழக்கில் குறிஞ்சிப்பாடி போலீஸ் ஸ்டேஷனை வி.சி., கட்சியினர் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
குறிஞ்சிப்பாடி அடுத்த கஞ்சமநாதன்பேட்டையை சேர்ந்தவர் ராமசாமி மகன் பாலசுப்பிரமணியன்,47; பைக்குகள் திருடிய வழக்கில் சிறை சென்று வெளியே வந்தவர். இந்நிலையில் நேற்று (நவ.,6) கடலூர் கிரைம் போலீசார், வழக்கு விசாரணைக்காக அவரது வீட்டிற்கு சென்றனர். அங்கு கதவுகள் திறந்த நிலையில் பாலசுப்பிரமணியன் தூக்கில் தொங்கியது தெரிய வந்தது.
இதுகுறித்து அவரது மனைவி கலைவாணி, தனது கணவர் இறப்பில் சந்தேகம் உள்ளதாக அளித்த புகாரின் பேரில் குறிஞ்சிப்பாடி போலீசார் சந்தேக மரணம் பிரிவில் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் இன்று (நவ.,7) காலை வி.சி., கட்சியினர், இறந்த பாலசுப்ரமணியன் மனைவி கலைவாணிக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டிய குறிஞ்சிப்பாடி போலீஸ் ஸ்டேஷனை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.
அவர்களிடம் டி.எஸ்.பி.,க்கள் ராதாகிருஷ்ணன், கோட்டீஸ்வரன் உள்ளிட்டோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது, பாலசுப்பிரமணியன் மனைவி கலைவாணிக்கு வேலை வழங்குவது தொடர்பாக தாசில்தார் மூலம் கலெக்டருக்கு மனு அனுப்ப உறுதியளித்ததை ஏற்று, வி.சி.கட்சியினர் கலைந்து சென்றனர்.