போலீஸ் ஸ்டேஷன் முற்றுகை சிதம்பரத்தில் பரபரப்பு

UPDATED : நவ 15, 2026 10:40 PM
ADDED : நவ 15, 2026 10:36 PM
சிதம்பரம்.: குளத்தில் மூழ்கி மாணவர் உயிரிழந்த சம்பவத்தில் உடலை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் சிதம்பரம் காவல் நிலையத்தில் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது
சிதம்பரம், கிள்ளை காவல் நிலைய சரகத்துக்குட்பட்ட நக்கரவந்தன்குடி கிராமம், திரவுபதி அம்மன் கோவில் அருகே, பூச்சிமேடு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராஜி, 27; இவர், ஓராண்டு காலமாக 15 சிறுவர்களுக்கு சிலம்பம் கற்றுக் கொடுத்து வருகிறார்.
புதுச்சத்திரம் அருகே உள்ள சுப்பம்மா சத்திரத்தை சேர்ந்த கோபால் மகன் சரவணன்,16; பிளஸ் 1, மாணவரான இவர், ராஜியிடம் சிலம்பம் கற்று வந்தார். இவருடன் குமாரமங்கலத்தை சேர்ந்த அஸ்வின், 16; என்பவரும் சிலம்பம் கற்று வந்தார்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் காலை சிலம்பம் கற்க, நக்கரவந்தன்குடி கிராமத்துக்கு சரவணன் வந்தபோது, அங்குள்ள கோவில் குளத்தில் அஸ்வின் தவறி விழந்து தத்தளித்துக்கொண்டிருந்ததை பார்த்து, அவரை சரவணன் காப்பாற்ற முயன்றார்.
ஆனால், இருவருக்கும் நீச்சல் தெரியாததால் சரவணன் குளத்தில் மூழ்கி உயிரிழந்த நிலையில், அஸ்வினை அந்தப் பகுதியில் இருந்தவர்கள் ஓடி வந்து காப்பாற்றினர். தகவலறிந்த கிள்ளை போலீசார் சரவணனின் உடலை கைப்பற்றி, பிரேத பரிசோதனைக்காக சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து, விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் சரவணன் உறவினர்கள் நேற்று காலை முதலே சிதம்பரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் குவிந்தனர். மேலும் இறப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக ஏ.எஸ்.பி., சத்திரிய கவினை சந்தித்து மனு அளித்தனர்.
தொடர்ந்து நேற்று இரவு, 100க்கும் மேற்பட்டோர் சிதம்பரம் நகர போலீஸ் ஸ்டேஷனை முற்றுகையிட்டு ,மேல வீதியில் ‘திடீர்’ சாலை மறியல் ஈடுபட்டனர். இதனால், 15 நிமிடங்கள் அங்கு போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது
அதனை தொடர்ந்து போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்ததின் பேரில் அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.