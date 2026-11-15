கடலுார் துறைமுகம் வழியாக ரயிலை இயக்க கோரி அரசியல் கட்சி, நகர்நலச்சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்
கடலுார் துறைமுகம் வழியாக ரயிலை இயக்க கோரி அரசியல் கட்சி, நகர்நலச்சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 14, 2026 07:58 PM
கடலுார்: விழுப்புரம்–விருதை மார்க்க ரயில்களை கடலுார் துறைமுகம் வழியாக இயக்க வலியுறுத்தி அரசியல் கட்சியினர் மற்றும் பொது நல அமைப்பினர் இன்று (நவ.,14) ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
மயிலாடுதுறை–கோயம்புத்துார் ரயிலை கடலுார் துறைமுகம் வரை நீட்டிக்க வேண்டும். விழுப்புரம்–விருத்தாசலம் மார்க்க ரயில்களில் சிலவற்றை கடலுார் துறைமுகம் வழியாக இயக்க வலியுறுத்தி அனைத்து கட்சிகள் மற்றும் பொதுநல அமைப்புகள் சார்பில் இன்று திருப்பாதிரிப்புலியூர் ரயில் நிலையத்தில் மறியல் போராட்டம் ரயில் நடத்தப் போவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
அதனையொட்டி நேற்று (நவ.,13) ஆர்.டி.ஓ., தலைமையில் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்தது. அதனையொட்டி, ஏற்கனவே அறிவித்தபடி அனைத்து அரசியல் கட்சியினர் மற்றும் பொதுநல அமைப்பினர் இன்று காலை ஜவான்ஸ்பவன் அருகில் இருந்து திருப்பாதிரிப்புலியூர் ரயில் நிலையத்தில் மறியல் போராட்டத்திற்கு ஊர்வலமாக சென்றனர்.
அவர்களை, ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகில் போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர். அதனைத் தொடர்ந்து ரயில் நிலையம் அருகே கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மா.கம்யூ., மாதவன் தலைமை தாங்கினார். வழக்கறிஞர் சந்திரசேகர் முன்னிலை வகித்தார். காங்., ரங்கமணி, வாழ்வுரிமை கட்சி கவுன்சிலர் அருள்பாபு, வழக்கறிஞர் திருமார்பன், கம்யூ., அமர்நாத், குடியிருப்போர் நலச்சங்க நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.