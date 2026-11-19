வாகனங்களில் பதவி போர்டு: ஊராட்சி பிரதிநிதிகளால் மக்கள் குழப்பம்
வாகனங்களில் பதவி போர்டு: ஊராட்சி பிரதிநிதிகளால் மக்கள் குழப்பம்
UPDATED : நவ 17, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 17, 2026 05:36 PM
ஊராட்சி பிரதிநிதிகள் பதவி காலம் முடிந்தும், முன்னாள் தலைவர்கள் பதவி போர்டுகளை வாகனங்களில் முன்பகுதியில் வைத்து செல்வது அதிகரித்து வருவதால் கிராம பொதுமக்கள் குழம்பி போய் உள்ளனர்.
மாவட்டத்தில் ஊராட்சி தலைவர்கள், ஒன்றிய சேர்மன், கவுன்சிலர்கள் ஆகியோர் பதவிக்காலம் ஜனவரி மாதம் முடிவடைந்தது.
முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர்கள் உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தில் தலையிட முடியாது. அடுத்த தேர்தல் நடக்கும் வரை பி.டி.ஓ., ஊராட்சி செயலர்கள் பொதுமக்களுக்கு தேவையான பணிகளை செய்து வருகின்றனர்.
தற்போது பதவி காலம் முடிந்தும் ஊராட்சி தலைவர்கள் தங்களது வாகனங்களில் பதவி போர்டுகளை முன்பகுதியில் வைத்து செல்வது அதிகரித்து வருவதால் கிராம மக்கள் குழம்பி போய் உள்ளனர். எனவே உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பதவிக்காலம் முடிந்துள்ள நிலையில் வாகனங்களில் உள்ள பதவி போர்டு விளம்பர பலகைகளை அகற்ற அதிகாரிகள் அறிவுறுத்த வேண்டும்.