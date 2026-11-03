கடலுாரில் இன்று மின் நுகார்வோர் கூட்டம்

UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 03:45 PM
கடலுார்: கடலுார், செம்மண்டலம் மின்வாரிய அலுவலகத்தில் மின் நுகர்வோர் குறைகேட்பு கூட்டம் இன்று நடக்கிறது.
தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழகத்தின் கடலுார் கோட்டம் சார்பில் மாதாந்திர மின் நுகர்வோர் குறைகேட்பு கூட்டம் இன்று 3ம் தேதி காலை 10:30 மணி முதல், மதியம் 1:00 மணி வரை நடக்கிறது இக்கூட்டம், எண்– 83, வி.எஸ்.எல்., நகர், வெளி செம்மண்டலம், கடலுார் என்ற முகவரியில் உள்ள செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் மேற்பார்வை பொறியாளர் சரவண துரை மோகன் தலைமையில் நடக்கிறது.
கூட்டத்தில், மஞ்சக்குப்பம், புதுநகர், நல்லாத்துார், புதுக்கடை, ஜோதி நகர், திருப்பாதிரிப்புலியூர், கடலுார் துறைமுகம், எஸ்.புதுார், செம்மங்குப்பம், சுப்ரமணியபுரம், ஆலப்பாக்கம், வழிசோதனைபாளையம், அன்னவல்லி ஆகிய பிரிவுகளுக்கு உட்பட்ட சுற்று பகுதியில் உள்ள மின்நுகர்வோர், மின்சாரம் தொடர்பான புகார்களை தெரிவிக்கலாம்.