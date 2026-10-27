/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/நெல்லிக்குப்பத்தில் இன்று மின் நுகர்வோர் கூட்டம்
UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 03:14 PM
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நெல்லிக்குப்பம்: நெல்லிக்குப்பத்தில் இன்று மின் நுகர்வோர் குறை தீர்வு கூட்டம் நடக்கிறது.
நெல்லிக்குப்பம் மின் வாரிய செயற் பொறியாளர் அலுவலகத்தில் இன்று காலை மேற்பார்வை பொறியாளர் சரவண துரைமோகன் தலைமையில் நுகர்வோர் குறைகேட்பு கூட்டம் நடக்கிறது.நெல்லிக்குப்பம் கோட்டத்துக்கு உட்பட்ட மின் நுகர்வோர்கள் துறை சார்ந்த குறைகள், புககார்கள் இருந்தால் தெரிவித்து தீர்வு காணலாம் என செயற்பொறியாளர் வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார்.