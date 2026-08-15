இளம்பெண் கர்ப்பம் போலீசார் விசாரணை

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ இளம்பெண் கர்ப்பம் போலீசார் விசாரணை
ADDED : ஆக 14, 2026 05:52 PM
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விருத்தாசலம்: இளம்பெண் கர்ப்பமடைந்தது குறித்து மகளிர் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
விருத்தாசலம் அடுத்த கீனனுார் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் விக்னேஷ், 22. இவர், 19 வயது இளம்பெண்ணை காதலித்து, அவரை கர்ப்பமாக்கினார்.
அந்த பெண் அவரை திருமணம் செய்து கொள்ள வலியுறுத்திய போது, பெற்றோரிடம் சம்மதம் கேட்டு வருவதாக கூறி சென்றவர், அதன்பின் மறுத்தார். இது குறித்து அந்த பெண் புகாரின் பேரில், விருத்தாசலம் டி.எஸ்.பி., பாலகிருஷ்ணன் தலைமையிலான அனைத்து மகளிர் போலீசார், விக்னேஷ் மீது வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.