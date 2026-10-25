குளியலறையில் மயங்கி விழுந்த கர்ப்பிணி சாவு

UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:08 AM
சவேப்பூர்: வேப்பூர் அருகே குளியலறையில் மயங்கி விழுந்து 9 மாத கர்ப்பிணி இறந்தது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
வேப்பூர் அடுத்த தொண்டாங்குறிச்சியைச் சேர்ந்தவர் ராமலிங்கம்,31; அவரது மனைவி அம்பிகா, 29; திருமணமாகி 7 ஆண்டாகும் இவர்களுக்கு பிரதீப்,3; என்ற மகன் உள்ளார். இந்நிலையில், அம்பிகா தற்போது 9 மாத கர்ப்பிணியாக உள்ளார்.
இந்நிலையில், ராமலிங்கம் தனது குடும்பத்துடன் வேப்பூர் அடுத்த செல்லியம்பாளையத்தில் வாடகை வீட்டில் தங்கி, கண்டப்பங்குறிச்சியில் உள்ள இரும்பு கடையில் வேலை செய்து வருகிறார். நேற்று காலை 8:00 மணியளவில் ராமலிங்கம் வேலைக்கு சென்றதை தொடர்ந்து, அம்பிகா தனது மகனுடுன் வீட்டில் இருந்தார். பகல் 12 மணிக்கு வீட்டில் இருந்து குழந்தையின் அழுகுரல் விடாமல் கேட்டுக் கொண்டிருந்தது.
சந்தேகமடைந்த வீட்டின் உரிமையாளர் சாமிதுரை, சென்று பார்த்த போது, குளியலறையில் அம்பிகா மயக்கமடைந்து கீழே கிடந்தார். உடன், அருகிலிருந்தவர்கள் அம்பிகாவை மீட்டு வேப்பூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த டாக்டர், அம்பிகா ஏற்கனவே இறந்தவிட்டதை உறுதி செய்தார்.
தகவலறிந்த வேப்பூர் போலீசார், அம்பிகா உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக சிதம்பரம் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். மேலும், இதுகுறித்து வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.