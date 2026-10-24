கர்ப்பிணி இறப்பில் சந்தேகம் தாய் போலீசில் புகார்

UPDATED : அக் 24, 2026 01:17 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:14 AM
காட்டுமன்னார்கோவில்: கர்ப்பிணி இறப்பில் சந்தேகம் உள்ளதாக தாய் அளித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
காட்டுமன்னார்கோவில் அடுத்த கீழபருத்திகுடியைச் சேர்ந்தவர் பாரிவள்ளல் மகன் பிரதீஷ்குமார்,21; சென்னையில் தனியார் ஆம்புலன்ஸ் டிரைவராக வேலை செய்தபோது, சென்னையில் நர்சிங் படித்து வந்த காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் நாவலுார் அடுத்த செர்ப்பனஞ்சேரியைச் சேர்ந்த குப்பன் மகள் ரஞ்சிதா,22; என்பவருடன் காதல் ஏற்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து, இருவரும் கடந்த 10 மாதங்களுக்கு முன் திருமணம் செய்து கொண்டு, கீழபருத்திகுடியில் வசித்து வந்தனர்; பிரதீஷ்குமார் உள்ளூரிலேயே டிரைவர் வேலை செய்து வருகிறார்.
ஐந்து மாத கர்ப்பிணியாக இருந்த ரஞ்சிதாவிற்கு நேற்று முன்தினம் தொண்டைவலி ஏற்பட்டது. உடன் அவரை, பிரகதீஷ்குமார் வாண்டையார் இருப்பு அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று, சிகிச்சை பெற்று மீண்டும் வீட்டில் விட்டுவிட்டு, டிரைவர் வேலைக்கு சென்றுவிட்டார். ரஞ்சிதா மட்டும் தனியாக இருந்தார். வேலைக்கு சென்றிருந்த மாமியார் திலகவதி மாலை வீட்டிற்கு வந்தபோது, ரஞ்சிதா வலிப்பு ஏற்பட்ட நிலையில் இறந்து கிடந்தார்.
தகவறலிந்த குமராட்சி போலீசார் விரைந்து சென்று, ரஞ்சிதா உடலை கைப்பற்றி, பிரேத பரிசோதனைக்கு சிதம்பரம் ராஜாமுத்தையா மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தினர்.
இந்நிலையில், ரஞ்சிதாவின் தாய் செல்வி,41; தனது மகள் இறப்பில் சந்தேகம் உள்ளதாக அளித்த புகாரின் பேரில், குமராட்சி போலீசார் சந்தேக மரணம் பிரிவில் வழக்கு பதிந்து, ஆர்.டி.ஓ., விசாரணைக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளனர்.