சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டுள்ளது பிரேமலதா எம்.எல்.ஏ., ‘திடுக்’
சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டுள்ளது பிரேமலதா எம்.எல்.ஏ., ‘திடுக்’
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:51 PM
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM ADDED : நவ 06, 2026 06:51 PM
விருத்தாசலம்: ஸ்காட்லாந்து போலீசாருக்கு இணையாக பேசப்பட்ட தமிழக போலீசார் இன்று ஒரு சிறுமியை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் திணறுகின்றனர் என பிரேமலதா எம்.எல்.ஏ., கூறினார்.
விருத்தாசலம் தொகுதி, மங்கலம்பேட்டையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
செஞ்சி சிறுமி மாயமாகி 23 நாட்கள் ஆகிவிட்டது. அந்த குழந்தையின் நிலை என்ன என்று ஒரு சின்ன தடயம் கூட கண்டறியவில்லை. சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் வந்தும் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை. ஸ்காட்லாந்து போலீசாருக்கு இணையாக பேசப்பட்ட தமிழ்நாடு போலீசார், இன்று காணாமல் போன சிறுமியை கண்டறிய முடியாமல் திணறுவது, தமிழகத்தில், எந்த அளவிற்கு சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டுள்ளது என்பதற்கு மிகப்பெரிய உதாரணம். சிறுமியை கண்டுபிடித்து, பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். அதுதான் தமிழகத்திற்கு உண்மையான தீபாவளி பரிசு.
அரசு ஒரு திட்டத்தை அறிவித்தால், அது அனைத்து மக்களுக்கும் சென்று சேர வேண்டும். இல்லை என்றால், அது வெறும் கண் துடைப்புதான். அரசு பஸ்சிற்கு வெறும் பெயிண்ட் தான் அடிக்கின்றனர். ஆக்கபூர்வமான வளர்ச்சி இல்லை என புகார் எழுகிறது. அரிசி முதல் பெட்ரோல், டீசல் உள்ளிட்ட அனைத்து அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்ந்து விட்டது.
எனது சகோதரர் சுதீஷ் இல்ல திருமண பத்திரிக்கை கொடுக்க முதல்வரை சந்தித்தபோது, விருத்தாசலத்தை மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் என மனு கொடுத்தேன். நமது தொகுதிக்கு தேவையானவற்றை கேட்டுள்ளேன். இதுவரை எம்.எல்.ஏ., நிதியை அரசு ஒதுக்கவில்லை.
புதிய தலைமை செயலகம் கட்டுவதாக அறிவித்தனர். ஆனால் கடும் எதிர்ப்பின் காரணமாக அது நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. பரந்துார் விமான நிலைய பணி 60 சதவீதம் முடிந்த நிலையில், முதல்வர் வாக்குறுதி கொடுத்து விட்டதால் அதையும் நிறுத்தி விட்டனர். விமான நிலையம், தலைமை செயலகம் எங்கே வரப்போகிறது என எதுவும் தெரிவில்லை. எங்கே அறிவித்தாலும் மக்கள் எதிர்ப்பு இருக்கிறது. என்ன செய்ய போகிறார் முதல்வர் என்று தெரியவில்லை.
அரசு இல்லத்தில் முதல்வர் பூஜை போட்டு குடியேறி இருப்பதாக கூறுகின்றனர். மக்களுக்கு நல்லது நடக்க வேண்டும் என்பதுதான் அனைவரின் எதிர்பார்ப்பு என்றார்.