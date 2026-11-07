/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/தாரா அறக்கட்டளை சார்பில் புத்தாடைகள் வழங்கல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:24 PM
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கடலுார்: கடலுார் அன்னை சத்யா அரசு குழந்தைகள் காப்பக மாணவிகளுக்கு தாரா அறக்கட்டளை சார்பில் தீபாவளி பண்டிகைக்கு, புத்தாடை வழங்கப்பட்டது.
அதில், காப்பகத்தில் தங்கி பயிலும் மாணவிகள் 113 பேருக்கு இனிப்பு மற்றும் புத்தாடைகளை வழக்கறிஞர் சங்கர் வழங்கினார். பா.ஜ., முன்னாள் மாவட்ட பொதுச் செயலாளர் பாஸ்கர், ஆன்மிக பிரிவு கருணாகரன், வழக்கறிஞர் சந்திரசேகரன், மாநகர துணைத் தலைவர் ஏழுமலை, முத்துக்குமரன், கோவிந்தன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.