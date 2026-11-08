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கொளஞ்சியப்பர் கோவில் உண்டியலில் ரூ.17 லட்சம் பக்தர்கள் காணிக்கை
கொளஞ்சியப்பர் கோவில் உண்டியலில் ரூ.17 லட்சம் பக்தர்கள் காணிக்கை
UPDATED : நவ 07, 2026 02:56 PM
ADDED : நவ 07, 2026 02:54 PM
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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் கொளஞ்சியப்பர் கோவில் உண்டியல்களில் 17 லட்சத்து 67 ஆயிரத்து 70 ரூபாய் காணிக்கை இருந்தன.
விருத்தாசலம், மணவாளநல்லுார் கொளஞ்சியப்பர் கோவிலில் ஒரு தற்காலிக உண்டியல் உட்பட மொத்தம் 9 உண்டியல்கள் உள்ளது. இந்த உண்டியல்கள், ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை உதவி ஆணையர் சிவக்குமார், ஆய்வாளர் கனகா, செயல் அலுவலர் பழனியம்மாள் முன்னிலையில், திறந்து காணிக்கை எண்ணப்பட்டது.
இப்பணியில், வங்கி ஊழியர்கள், பக்தர்கள், தன்னார்வலர்கள் ஈடுபட்டனர். உண்டியலில் 17 லட்சத்து 67 ஆயிரத்து 70 ரூபாய் ரொக்கம், 6 கிராம் தங்கம், 750 கிராம் வெள்ளிப் பொருட்கள் இருந்தன.