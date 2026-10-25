நடுவீரப்பட்டு அரசு பள்ளியில் ‘தினமலர் – பட்டம்’ இதழ் வழங்கல்
நடுவீரப்பட்டு அரசு பள்ளியில் ‘தினமலர் – பட்டம்’ இதழ் வழங்கல்
ADDED : செப் 25, 2026 03:20 PM
நடுவீரப்பட்டு, செப். 26– நடுவீரப்பட்டு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ‘தினமலர் – பட்டம்’ இதழ் வழங்கப்பட்டது.
பள்ளி மாணவர்களின் வாசிப்பு திறனை மேம்படுத்தவும், பொது அறிவு, பாடம் சார்ந்த அறிவு, நாட்டு நடப்புகள், அறிவியல் கண்டு பிடிப்புகள், விஞ்ஞான வளர்ச்சி, தற்போதுள்ள தொழில் நுட்ப வளர்ச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்களை எளிதில் புரியும் வகையில்,‘தினமலர் – பட்டம்’ இதழ் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.
நடுவீரப்பட்டு அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு சேலம் மல்லிகாராம் எக்ஸ்போர்ட் உரிமையாளர் ஜெய்சங்கர், நடுவீரப்பட்டு தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு வங்கி செயலர் சீனுவாசன், நடுவீரப்பட்டு மல்லிகா டெக்ஸ் சண்முகவேல் மற்றும் செல்வராசு ஆகியோர் மாணவர்களுக்கு ‘தினமலர் – பட்டம்’ இதழை வழங்கினர்.
நிகழ்ச்சியில் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சாந்தகுமாரி உடனிருந்தார்.