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ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி வட்டார நிர்வாகிகள் தேர்வு
ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி வட்டார நிர்வாகிகள் தேர்வு
ADDED : அக் 27, 2026 06:32 PM
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ஸ்ரீமுஷ்ணம்: ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் தமிழ்நாடு ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி வட்டார நிர்வாகிகள் தேர்தல் நடந்தது.
விருத்தாசலம் கல்வி மாவட்ட தலைவர் குருராஜன் தலைமை தாங்கினார். வட்டார முன்னாள் தலைவர் ரவிசுந்தர் முன்னிலை வகித்தார். குறிஞ்சிப்பாடி வட்டார செயலாளர் எட்வின்ராஜ் ஆணையராக இருந்து தேர்தலை நடத்தினார்.இதில் ஸ்ரீமுஷ்ணம் வட்டார தலைவராக அருள்மொழி, செயலாளர் லூர்துராஜ், பொருளாளர் பழனிவேல், துணைத் தலைவர்களாக முத்து, குளோரியா ஆஞ்சலா மேரி, கனிமொழி, துணை செயலாளர்களாகமாலா, மகாலட்சுமி, கெமில் அலெக்சாண்டர், செயற்குழு உறுப்பினர்களாக உமா, பார்பராமேரி, அன்புமணி, ஸ்ரீதேவி, குமார் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
இதில் துணை தேர்தல் அலுவலர் வேல்முருகன், அருள்மொழி, ரூபிரோஸ்லின், ஜவகர் நாராயணசாமி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.