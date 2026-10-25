பிரைம் பள்ளியில் 'செஸ்' போட்டி மாணவிகளுக்கு பரிசு வழங்கல்
பிரைம் பள்ளியில் 'செஸ்' போட்டி மாணவிகளுக்கு பரிசு வழங்கல்
UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:00 AM
வேப்பூர்: வேப்பூர் பிரைம் இன்டர்நேஷனல்
சீனியர் செகன்டரி சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளியில் நடந்த 'செஸ்' போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது.
வேப்பூர், பிரைம் இன்டர்நேஷனல் சீனியர் செகன்டரி சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளி, சேலம், சஹோதயா கூட்டமைப்பு மற்றும் மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியம் சார்பில் பள்ளி மாணவிகளுக்கான 'செஸ்' போட்டி நடந்தது.
நிகழ்ச்சிக்கு, பிரைம் பள்ளி தாளாளர் பாலகிருஷ்ணன் தலைமை தாங்கினார். பள்ளி அறங்காவலர்கள் தீபன், கனிமொழி முன்னிலை வகித்தனர். பள்ளி முதல்வர், ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவிகள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். அதில், 16 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 201 மாணவிகள் போட்டியில் பங்கேற்று, தங்களின் தனித்திறனை வெளிப்படுத்தினர்.
இதில், ஜூனியர் மற்றும் சீனியர் பிரிவுகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டது.