அனைவருக்கும் வாக்களிக்கும் உரிமை வேண்டி நவ. 1ம் தேதி டில்லியில் போராட்டம்: ஹாரிஸ் எம்.எல்.ஏ.,
அனைவருக்கும் வாக்களிக்கும் உரிமை வேண்டி நவ. 1ம் தேதி டில்லியில் போராட்டம்: ஹாரிஸ் எம்.எல்.ஏ.,
ADDED : அக் 27, 2026 08:54 PM
கடலுார்: அனைவருக்கும் வாக்களிக்கும் உரிமை கிடைக்க வேண்டும் என்பதே டில்லியில் வரும் நவ. 1ம் தேதி நடக்கும் போராட்டத்தின் நோக்கம் என ஹாரிஸ் எம்.எல்.ஏ., கூறினார்.
இதுகுறித்து அகில இந்திய காங்., பார்வையாளர் ஹாரிஸ் எம்.எல்.ஏ., நேற்று கடலுாரில் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது;
எஸ்.ஐ.ஆர். மூலம் 13 கோடி வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இதை ஏற்க முடியாது. ராகுல் இதற்காக போராடி வருகிறார். இந்தியா கூட்டணியும் போராடி வருகிறது. வாக்களிப்பது நமது உரிமை. அதை பறிக்கும் வகையில் மோடியும், அமித் ஷாவும் செயல்பட்டு உள்ளனர். தற்போது இதற்கான போராட்டம் டில்லியில் நவம்பர் 1ம் தேதி நடக்கிறது. இந்தப் போராட்டத்தில் பங்கேற்க தமிழகத்தில் இருந்து 40 ஆயிரம் பேர் ரயிலில் டில்லி செல்ல முடிவு செய்யப்பட்டது. ஆனால் மத்திய அரசு போதிய ரயில் வசதி தர மறுப்பதால், 4 ஆயிரம் பேர் செல்ல உள்ளோம். அனைவருக்கும் வாக்களிக்கும் உரிமை கிடைக்க வேண்டும் என்பதே இப்போராட்டத்தின் நோக்கம்.
எஸ்.ஐ.ஆர். நமது நாட்டிற்கு தேவையற்றது. அதை ரத்து செய்ய வேண்டும். தேர்தல் ஆணையம் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாத நிலை இன்று உள்ளது. மோடியும், அமித் ஷாவும் தேர்தல் ஆணையத்தை தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துள்ளனர்.
இந்தியா கூட்டணியில் த.வெ.க. உள்ளது. த.வெ.க., எஸ்.ஐ.ஆருக்கு வெளிப்படையாக ஆதரவு தெரிவிக்காவிட்டாலும், வேறு விதமாக ஆதரவு தெரிவித்து வருகிறது. இப்போராட்டத்தில் த.வெ.க., பங்கேற்கிறதோ, இல்லையோ காங்., கட்சி நாட்டு மக்களின் ஜனநாயக உரிமைக்காக தொடர்ந்து போராடும் என்றார்.
பேட்டியின்போது, தமிழக காங்., ொதுச்செயலாளர் கனிவண்ணன்,விஷ்ணு பிரசாத் எம்.பி., மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர் பழனிச்சாமி, மாநில செயலாளர் சந்திகேரன், மாவட்ட காங்., தலைவர்கள் கடலுார் ரங்கமணி, சித்தார்த்தன், விழுப்புரம் ரங்கபூபதி, கடலுார் மத்திய மாவட்ட காங்., பார்வையாளர்கள் ரங்கபாஷ்யம், திருமேனி, லாவண்யா, சிவா, மக்கீன், மாவட்டத் தலைவர்கள் ராஜேந்திரன், மாரியப்பன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.