பேரூராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து சாலையில் படுத்து போராட்டம்
பேரூராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து சாலையில் படுத்து போராட்டம்
UPDATED : நவ 04, 2026 11:53 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:50 AM
விருத்தாசலம்: மங்கலம்பேட்டை பேரூராட்சிக்கு நிரந்தர செயல் அலுவலர் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சாலையில் படுத்து போராட்டம் நடத்தப்பட்டது.
மங்கலம்பேட்டை பேரூராட்சிக்கு நிரந்தர செயல் அலுவலரை நியமிக்க வேண்டும். சுமைதாங்கி ஆட்டோ ஸ்டேண்ட் அருகே உள்ள மீன் கடைகளை அகற்ற வேண்டும்.
டூவீலர் ஸ்டாண்ட் அமைக்க வேண்டும். சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு மாற்று இடம் ஒதுக்கித் தர வேண்டும் உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழக மக்கள் ஜனநாயக கட்சி சார்பில் நேற்று பகல் 11:30 மணியளவில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாநில துணைத் தலைவர் இக்பால் தலைமை தாங்கினார். பின்னர், சாலையில் படுத்து உருண்டு புரண்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். இப்போராட்டத்தில், சுமைதாங்கி ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் நிர்வாகிகள், பொது மக்கள் பலரும் இணைந்து, பதாகைகளை ஏந்தி கோஷமிட்டனர்.
இன்ஸ்பெக்டர் பழனிசாமி மற்றும் போலீசார் சமாதானம் செய்ததை ஏற்று கலைந்து சென்றனர். அப்போது, ஒரு வாரத்திற்குள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாவிட்டால், மக்கள் திரள் போராட்டம் நடத்தப்படும் என அறிவித்தனர்.