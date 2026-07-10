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﻿ சாலையோரம் வியாபாரம் செய்ய அனுமதி கோரி போராட்டம் நடத்தியவர்கள் கைது

﻿ சாலையோரம் வியாபாரம் செய்ய அனுமதி கோரி போராட்டம் நடத்தியவர்கள் கைது

ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:37 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:37 AM

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கடலுார்: சாலையோரத்தில் வியாபாரம் செய்ய அனுமதி கோரி, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கடலுார், திருப்பாதிரிப்புலியூரில் முக்கிய சாலையாக உள்ள லாரன்ஸ் ரோட்டில் வியாபாரிகள் பொருட்களை வைத்து வியாபாரம் செய்ததை மாநகராட்சி நிர்வாகம் அகற்றி விட்டது. இதனால் அந்த வியாபாரிகளின் வாழ்வாதாரம் முற்றிலுமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அவர்கள் மீண்டும் வியாபாரம் செய்வதற்காக கடலுார் மாநகராட்சி நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி ஏ.ஐ.டி.யு.சி., கடலுார் மாவட்ட தெரு வியாபார தொழிலாளர்கள் சங்கம் சார்பில் நேற்று முன்தினம் காத்திருப்பு போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது.

அதன்படி ஏ.ஐ.டி.யு.சி., சார்பில் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் காத்திருப்பு போராட்டம் நடந்தது. தலைவர் பாலு தலைமை தாங்கினார்.

மாநில பொதுச்செயலாளர் குளோப், மாவட்ட செயலாளர் துரை மற்றும் 40க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது அவர்கள் அதிகாரிகளை கண்டித்து கோஷம் எழுப்பினர். போராட்டத்தையொட்டி அங்கு போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர். இந்த போராட்டத்திற்கு போலீஸ் அனுமதியில்லை என்பதால் அதிகாரிகள் வரும் வரை வெளியில் காத்திருக்க வேண்டும் என போலீசார் தெரிவித்தனர்.

ஆனால் போராட்டக்காரர்கள் செவி சாய்க்காததால் சப் இன்ஸ்பெக்டர் பிரசன்னா இந்த போராட்டத்திற்கு உங்களுக்கு அனுமதியில்லாததால் கைது செய்கிறோம் என்றார். தொடர்ந்து உட்கார்ந்திருந்தவர்களை போலீசார் கைது செய்ய முயன்றனர்.

அப்போது போராட்டக்காரர்களுக்கும், போலீசாருக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இருப்பினும் போராட்டக்காரர்களை போலீசார் குண்டுக்கட்டாக துாக்கி வாகனத்தில் ஏற்றினர். அதனால் அங்கு பரபரப்பான சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. போராட்டக்காரர்களை முழுவதும் கைதுசெய்து தனியார் மண்டபத்தில் தங்க வைத்தனர். தொடர்ந்து போராட்டக்காரர்கள் போலீசாரை கண்டித்து கோஷம் எழுப்பினர்.

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