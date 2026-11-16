/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/காவலர் குடும்பத்திற்கு நிதியுதவி வழங்கல்
UPDATED : நவ 15, 2026 07:55 PM
ADDED : நவ 15, 2026 07:52 PM
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கடலுார்: சாலை விபத்தில் இறந்த தலைமை காவலரின் குடும்பத்திற்கு நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது.
சிதம்பரம் தாலுகா காவல் நிலையத்தில் தலைமைக் காவலராக பணிபுரிந்த பிரபு,45; என்பவர் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் சாலை விபத்தில் இறந்தார்.
இவரது குடும்பத்திற்கு கடந்த 2003ம் ஆண்டு தமிழக காவல் துறை பணியில் சேர்ந்த போலீசார் ‘உதவும் கரங்கள் –2003’ என்ற குழு மூலமாக நிதியுதவி கொடுக்க ஏற்பாடு செய்தனர்.
இதற்காக, கடலுார் உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் பணிபுரியும் போலீசார் மூலமாக 27 லட்சத்து 46 ஆயிரத்து 500 ரூபாய் நிதி திரட்டப்பட்டது.
இத்தொகை கடலுாரில் அவரது குடும்பத்தினரிடம் நிதியுதவியாக வழங்கப்பட்டது.