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/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ ஒறையூர், திருவாமூர் ஊராட்சியில் அரசு விழா அமைச்சரிடம் மனு அளிக்க முடியாமல் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம் 

ஒறையூர், திருவாமூர் ஊராட்சியில் அரசு விழா அமைச்சரிடம் மனு அளிக்க முடியாமல் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம் 

ஒறையூர், திருவாமூர் ஊராட்சியில் அரசு விழா அமைச்சரிடம் மனு அளிக்க முடியாமல் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம் 

ADDED : ஆக 14, 2026 07:00 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 07:00 PM

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பண்ருட்டி: பண்ருட்டி பகுதியில் ஒறையூர், திருவாமூர் ஊராட்சிகளில் நடந்த அரசு விழாவில் அமைச்சரிடம் மனு அளிக்க முடியாமல், பொதுமக்கள் திரும்பி சென்றனர். 

அண்ணாகிராமம் ஒன்றியம், ஒறையூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில், ரூ.45 லட்சம் மதிப்பில் கூடுதல் கட்டட திறப்பு விழா நேற்று நடந்தது. கலெக்டர் சிபிஆதித்யாசெந்தில்குமார் தலைமை தாங்கினார்.

மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் ராஜா ,பொதுப்பணித்துறை செயற்பொறியாளர் சிவசங்கரநாயகி, டி.இ.ஒ., மகாலட்சுமி, திட்ட அலுவலர் பாலகணேஷ் முன்னிலை வகித்தார். 

 காலை 11:45க்கு வந்த அமைச்சர் ராஜ்குமார், ரிப்பன் வெட்டிய சில நிமிடங்களில், ஒறையூர் ஊராட்சியில் பல்நோக்கு விளையாட்டு மையம் புறப்பட்டார்.

தொடர்ந்து, ஒறையூர் ஊராட்சியில் ஒறையூர், கீரப்பாளையம் , நடுவீரப்பட்டு, எறும்பூர், ராமநத்தம், வேப்பூர் ஆகிய ஊராட்சிகளில் விளையாட்டு மையத்தை திறந்து வைத்தார்.

அடுத்த சில நிமிடங்களில், பண்ருட்டி ஊராட்சி ஒன்றியம், திருவாமூர் ஊராட்சி பள்ளியில் கூடுதல் கட்டட திறப்பு விழாவிற்கு சென்றார். அங்கு குத்துவிளக்கு ஏற்றிய 5 நிமிடங்களில் அங்கிருந்து புறப்பட்டார். 

பொதுமக்கள் ஏமாற்றம்   அமைச்சர் ராஜ்குமாரை சந்தித்து மனு வழங்க காலை 9:00 மணியில் இருந்து, அப்பகுதி பொதுமக்கள், தேசிய  ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு பயனாளிகள் உள்ளிட்ட, 200க்கும் மேற்பட்டோர் காத்திருந்தனர். 

ஆனால் ஒறையூர் , திருவாமூரில் 5 நிமிடங்களில் ரிப்பன் வெட்டி புறப்பட்டு சென்றதால், பொதுமக்கள், மனுகொடுக்க முடியாமல் காத்திருந்து புறப்பட்டனர். அதேபோல, அமைச்சர் பேசுவார் என எதிர்பார்த்து காத்திருந்த த.வெ.க., நிர்வாகிகளும் அதிருப்தியடைந்தனர்.

 

 



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