/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/மாவட்டத்தில் இன்று பொது விநியோக குறைதீர்வு முகாம்
UPDATED : அக் 10, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 09, 2026 08:08 PM
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கடலுார்: மாவட்டத்தில் இன்று பொது விநியோக திட்ட குறைதீர்வு முகாம் நடக்கிறது.
கலெக்டர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு:: மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தாலுகா அலுவலகங்களில் வட்ட வழங்கல் பிரிவில் இன்று (10ம் தேதி) காலை 10:00 மணி முதல், மதியம் 1:00 மணி வரை பொது விநியோக திட்ட குறைதீர்வு முகாம் நடக்கிறது.முகாமில், புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பித்தல், ரேஷன் கார்டில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம், முகவரி மாற்றம், நகல் ரேஷன் அட்டை, மொபைல் எண் பதிவு செய்வதற்கு மனுக்கள் அளிக்கலாம். மனுக்கள் மீது உடன் தீர்வு காணப்படும். கைரேகை பதிவு செய்ய இயலாத 65 வயதிற்கும் மேற்பட்ட ஆதரவற்ற முதியோர், 60 சதவீத ஊனத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் அத்தியாவசிய பொருட்களை பெறுவதற்குரிய அங்கீகாரச் சான்று கோரி மனு அளிக்கலாம்.