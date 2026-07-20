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﻿ அரசு கல்லுாரியில் பொது வாய்மொழி தேர்வு

﻿ அரசு கல்லுாரியில் பொது வாய்மொழி தேர்வு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 04:20 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 04:20 AM

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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் கொளஞ்சியப்பர் அரசு கலை கல்லுாரியில், திருவள்ளுவர் பல்கலை., முனைவர் பட்ட ஆய்வுக்கான பொது வாய்மொழி தேர்வு நடந்தது.

இதற்கு, தமிழ் துறை தலைவர் கருணாநிதி தலைமை தாங்கினார். கல்லுாரி முதல்வர் முனியன் முன்னிலை வகித்தார்.

இந்த பொது வாய்மொழி தேர்வில், சேலம் பெரியார் பல்கலை., தமிழ்த்துறை பேராசிரியர் வசந்தமாலை புறத்தேர்வாளராக பங்கேற்று ஆய்வு தேர்வினை ஒருங்கிணைத்தார்.

இதில், 'திருமந்திரத்தில் உடலியலும், உளவியலும்' எனும் தலைப்பிலான ஆய்வில், முனைவர் பட்ட ஆய்வு மாணவர்கள், முதுகலை மாணவர்கள் பங்கேற்று ஆய்வு குறித்து கேள்விகள் எழுப்பி, விளக்கங்களை பெற்றனர்.

கொளஞ்சியப்பர் அரசு கல்லுாரி இணை பேராசிரியர் ராணி தொகுத்து வழங்கினார். முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் சுதா ஏற்புரை கூறினார்.

இதில், கல்லுாரி பேராசிரியர்கள், மாணவர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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