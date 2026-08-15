கடலுாரில் கேரட்லேன் புதிய வைர நகை கடை புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி திறந்து வைப்பு
கடலுாரில் கேரட்லேன் புதிய வைர நகை கடை புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி திறந்து வைப்பு
ADDED : ஆக 14, 2026 08:02 PM
கடலுார்: கடலுாரில் கேரட்லேன் புதிய வைர நகை கடையை, புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி திறந்து வைத்தார்.
டாடா குழுமத்தின் முன்னணி வைர நகை பிராண்டான கேரட்லேன் நகைகடையின் அதிநவீன புதிய ஷோரூம் திறப்பு விழா நடந்தது.
கடலுார் கேரட்லேன் நகைக்கடை உரிமையாளர் அரவிந்தராம் மற்றும் குடும்பத்தினர் வரவேற்றனர். சிறப்பு விருந்தினர் புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி, புதிய ஷோரூமை குத்துவிளக்கேற்றி திறந்து வைத்தார்.
கவுரவ விருந்தினர்களாக வி ஸ்கொயர் மால் உரிமையாளர் அனிதா ரமேஷ், சுதன்பவர் டெக் நிறுவன உரிமையாளர் பூங்குன்றன் பங்கேற்றனர்.
விழாவில், கேரட்லேன் நிறுவன இணை நிறுவனர் மற்றும் தலைமை தொழில்நுட்ப அதிகாரி குரு கீர்த்தி, கேரட்லேன் நிறுவன அதிகாரிகள், புதுச்சேரி வாசவி சர்வதேச பள்ளி தலைவர் வேணுகோபால், பொருளாளர் சற்குருநாதன், புதுச்சேரி ஆர்ய சமாஜத் நிர்வாகிகள், கே.எஸ்.ஆர்., ஜூவல்லரி பிரேமானந்தா குப்தா, விஜய கணபதி ஸ்டோர்ஸ் உதயா, விஜய் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் பாஸ்கர், திருநெல்வேலி ராதாகிருஷ்ணன் ஆட்டோ மொபைல்ஸ் அதிபர்கள், சேலம், திருச்சி முன்னணி தொழிலதிபர்கள், வணிகர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
வாடிக்கையாளர்களை கவரும் விதமாக நவீன வடிவிலான வைர நகைகள் விற்பனைக்கு உள்ளன. திறப்பு விழா சலுகையாக வைர நகைகளுக்கு 30 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி அளிக்கப்படுகிறது என, கடை உரிமையாளர் கூறினார்.