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/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ பெண்ணாடம் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரெய்டு: ரூ.61 ஆயிரம் ரொக்கம் பறிமுதல்

பெண்ணாடம் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரெய்டு: ரூ.61 ஆயிரம் ரொக்கம் பறிமுதல்

பெண்ணாடம் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ரெய்டு: ரூ.61 ஆயிரம் ரொக்கம் பறிமுதல்

UPDATED : ஆக 08, 2026 06:28 PM

ADDED : ஆக 08, 2026 06:21 PM

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UPDATED : ஆக 08, 2026 06:28 PM ADDED : ஆக 08, 2026 06:21 PM

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பெண்ணாடம்: பெண்ணாடம் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் நடத்திய சோதனையில், கணக்கில் வராத 61 ஆயிரத்து 500 ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

கடலூர் மாவட்டம், பெண்ணாடம் சார்பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பத்திரப் பதிவிற்காக பொதுமக்களிடம் அதிக அளவில் லஞ்சம் பெறப்படுவதாக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்குத் தொடர்ந்து பல்வேறு புகார்கள் வந்தன. இதனைத் தொடர்ந்து, லஞ்ச ஒழிப்பு காவல் ஆய்வாளர்கள் அன்பழகன், சுந்தர்ராஜன் ஆகியோர் தலைமையில் 9 பேர் கொண்ட குழுவினர், நேற்று முன்தினம் மாலை 5:30 மணியளவில் அலுவலகத்திற்குள் அதிரடியாக நுழைந்தனர். முன் கதவு மற்றும் ஜன்னல்களை பூட்டி, தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

5 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடைபெற்ற இந்த சோதனையின் போது, கணக்கில் வராத 61ஆயிரத்து 500 ரூபாய் ரொக்கப் பணத்தை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.

மேலும் அலுவலகத்தில் இருந்த தற்காலிக பெண் ஊழியர், ஆவண எழுத்தரின் பெண் உதவியாளர் மற்றும் காவலாளி வீரமுத்து ஆகிய மூவரையும் வெளியில் அனுப்பிய லஞ்ச ஒழிப்புப் துறையினர், சார் பதிவாளர் ஆனந்தகுமார், மற்றும் அலுவலக ஊழியர்களான சிங்காரவேல், தமிழ், நிவாஸ் உள்ளிட்ட 4 பேரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

விசாரணையில் சார் பதிவாளர் ஆனந்தகுமார் கணக்கில் மட்டும் கடந்த ஒரு வாரத்திற்குள் 2 லட்சத்து 39 ஆயிரத்து 21 ரூபாய் ஆன்லைன் பரிவர்த்தனை (யுபிஐ) மூலமாக வந்துள்ளதை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கண்டுபிடித்தனர். இது தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சார்பதிவாளருக்கு யார் யார் பணம் அனுப்பினார்கள், பத்திரப் பதிவிற்காக லஞ்சம் கொடுக்கப்பட்டதா? என்ற கோணத்தில் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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