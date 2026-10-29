பண்ருட்டி அருகே 100 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் மழையால் சேதம்
பண்ருட்டி அருகே 100 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் மழையால் சேதம்
UPDATED : அக் 28, 2026 11:55 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:46 PM
பண்ருட்டி: பண்ருட்டி அடுத்த புலவனுார், பைத்தாம்பாடி, கரும்பூர் உள்ளிட்ட பகுதியில் கனமழையில் 100 ஏக்கர்நெற்பயிர்கள் மழையில் முழ்கி அழுகி வீணாகி வருவதால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்.
பண்ருட்டி அடுத்த அண்ணாகிராமம் ஒன்றியம், பைத்தாம்பாடி, கரும்பூர், அக்கடவல்லி, புலவனூர் கிராமத்தில் பெய்த மழை காரணமாக, சுமார் 100 ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டிருந்த நெற்பயிர்கள் மழைநீரில் மூழ்கி சேதமடைந்துள்ளன.
இப்பயிர்கள் நடவு நட்டு ஒருமாதம் ஆகியுள்ள நிலையில் நெற்பயிர் அழுகி வீணாகி வருகிறது. பயிருக்காக விவசாயிகள் அதிக அளவில் செலவு செய்து நடவு செய்துள்ள நிலையில், மழையால் நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியதால் பொருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் புலம்பி வருகின்றனர்.
மழையால் பாதித்த பகுதியில் வேளாண் அலுவலர்கள் பார்வையிட்டு அவ்வபோது உரிய அறிவுரை வழங்கினால் கூட பயிர்களை காப்பாற்றியிருக்கலாம். ஆனால் வேளாண் அதிகாரிகள் யாரும் பாதித்த பகுதிகளை பார்வையிட்டு பயிர்கள் பாதுகாத்திட விவசாயிகளுக்கு உரிய அறிவுரை வழங்காததால் கனமழையின் போது தண்ணீர் தேங்குவதால் பயிர்கள் முழ்கி முற்றிலும் வீணாகுவது தவிர்க்க முடியாததாகிவிடுகிறது.
மாவட்ட நிர்வாகம் பாதித்த பகுதிகளை பார்வையிட்டு விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். இனி வருங்காலங்களில் மழை பாதிக்கும் பகுதிகளை கண்டறிந்து வேளாண் அதிகாரிகள் அவ்வபோது பார்வையிட்டு , விவசாயிகள் பயிர்களை பாதுகாக்க உரிய அறிவுரை வழங்கிட வேண்டும். இதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.