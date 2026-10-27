மாவட்டத்தில் தொடர்மழை: கொத்தவாச்சேரியில் 145 மி.மீ.,
மாவட்டத்தில் தொடர்மழை: கொத்தவாச்சேரியில் 145 மி.மீ.,
UPDATED : அக் 27, 2026 04:44 AM
ADDED : அக் 26, 2026 09:38 PM
கடலுார்: கடலுார் மாவட்டத்தில் 3வது நாளான இன்று (அக்.,26) கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் குடியிருப்பு பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்தது. அதனால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்சமாக கொத்தவாச்சேரியில் 145 மி.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது./கடலுார் மாவட்டத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை துவங்கி தீவிரமடைந்துள்ளது. கடந்த 24ம் தேதி சராசரியாக 15.56 மி.மீட்டர் மழையும், 25ம் தேதி சராசரியாக 43.37 மி.மீட்டர் மழையும், 26ம் தேதி 43.3 மி.மீ., மழையும் பெய்துள்ளது. இந்த தொடர்மழையால் மாவட்டம் முழுவதும் வெள்ளக்காடானது. குடியிருப்பு பகுதிகளில் தண்ணீர் குளமாக தேங்கியுள்ளது.
தாழ்வான பகுதிகளில் தேங்கியுள்ள மழைநீரை மாவட்ட நிர்வாகம் பம்ப் செட் மூலம் வெளியேற்றி வருகிறது. இன்று அதிகாலை மழை பெய்தது. அதைத்தொடர்ந்து மழை பொழிவு நின்று விட்டது. இருப்பினும் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது. நேற்று (அக்.,25) காலை 7.30மணி முதல் இன்று காலை 7.30மணி வரை பெய்த மழையளவு மி.மீ., வருமாறு:கொத்தவாச்சேரி 145மி.மீ., குறிஞ்சிப்பாடி 104, வானமாதேவி 95, பரங்கிப்பேட்டை 66.40, வடக்குத்து 64, சேத்தியாதோப்பு 59.20, பண்ருட்டி 59, எஸ்.ஆர்.சி.குடிதாங்கி 56, வேப்பூர் 52, புவனகிரி 50, லால்பேட்டை 40, அண்ணாமலைநகர் 39.30, காட்டுமயிலுார் 33, காட்டுமன்னார்கோவில் 32, சிதம்பரம் 30.30, கலெக்டர் அலுவலகம் 24.20, கடலுார் 23.80, லக்கூர் 22.30, கீழ்ச்செருவாய் 22, மேமாத்துார் 19, பெலாந்துறை 14.10, விருத்தாசலம் 9, ஸ்ரீமுஷ்ணம் 8.20, தொழுதுார் 6, குப்பனத்தம் 5, மழை பெய்துள்ளது. மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக கொத்தவாச்சேரியில் 145 மி.மீ., மழைபெய்துள்ளது.