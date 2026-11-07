ரேஷன் கார்டு ஒப்படைப்பு போராட்டம் ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் திடீர் பரபரப்பு
ரேஷன் கார்டு ஒப்படைப்பு போராட்டம் ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் திடீர் பரபரப்பு
UPDATED : நவ 04, 2026 11:53 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:50 AM
ஸ்ரீமுஷ்ணம்: நிலத்திற்கு செல்லும் பாதையை தடுப்போர் மீது நடவடிக்கை எடுக்காததை கண்டித்து விவசாயிகள், தாலுகா அலுவலகத்தில் ரேஷன் கார்டை ஒப்படைக்க முயன்றதால் பரபரப்பு நிலவியது.
ஸ்ரீமுஷ்ணத்தை சேர்ந்தவர் கருணாகரன், வீரமுத்து, சரவணன், இளையபெருமாள், வரதராஜன் மற்றும் வீரப்பன். இவர்களுக்கு அதே பகுதியில் விவசாய நிலம் உள்ளது.
இவர்களில் கருணாகரனது பட்டா நிலமாகும். மற்ற 5 பேருக்கும் பூமி தானம் இயக்கம் அளித்த நிலமாகும்.
இவர்கள், தங்கள் நிலத்திற்கு செல்லும் பாதையை, மற்றொரு நிலத்தின் உரிமையாளர் வேலி போட்டு தடை செய்துள்ளதாக கடந்த மே மாதம் கலெக்டரிடம் மனு கொடுத்தனர்.
ஆனால், அந்த மனு மீது இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. இதனைக் கண்டித்து, வீரமுத்து, கருணாகரன் உள்ளிட்ட 6 விவசாயிகளும் நேற்று மதியம், ஸ்ரீமுஷ்ணம் தாலுகா அலுவலகம் முன் கூடி, தாசில்தாரிடம் ரேஷன் கார்டை ஒப்படைக்கும் போராட்டம் நடத்த முயன்றனர்.
அவர்களை தாசில்தார் செம்மனசெல்வி அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். ஆப்போது, போரட்டம் நடத்த முயன்றவர்களை அழைத்து பேசினார்.
அப்போது, பூமிதான இயக்கம் சார்பில் வழங்கப்பட்ட நிலத்திற்கு செல்லும் பாதை திறந்தே இருப்பதாகவும், பாதையில் யாரேனும் தடுப்பு ஏற்படுத்தி இருந்தால் வி.ஏ.ஓ.வை அழைத்துசென்று பாதையை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். பட்டா நிலத்திற்கான பாதையை தடை செய்வோர் குறித்த விபரங்களை எழுதி கொடுத்தால், அவர்களுக்கு அழைத்து விசாரணை நடத்தி பிரச்னைக்கு தீர்வு காண்பதாக கூறினார்.
அதனை ஏற்ற 6 பேரும், பாதையை தடை செய்வோர் குறித்து எழுதி தருவதாக கூறி கலைந்து சென்றனர்.