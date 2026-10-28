நகராட்சிகளில் வளர்ச்சிப்பணி மண்டல இயக்குனர் ஆய்வு

ADDED : அக் 27, 2026 08:02 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம், திட்டக்குடி நகராட்சிகளில் நடந்து வரும் வளர்ச்சிப் பணிகளை மண்டல இயக்குனர் ஆய்வு செய்தார்.
விருத்தாசலம் நகராட்சியில் உள்ள 33 வார்டுகளில் குடிநீர் வினியோகம், கழிவுநீர் அகற்றம், சாலை மற்றும் துாய்மைப் பணிகள் குறித்த வளர்ச்சிப் பணிகளை, செங்கல்பட்டு நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குனர் மாரிசெல்வி இன்று (அக்.,27) மாலை ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது, பெரியவடவாடியில் உள்ள நகராட்சி குப்பைக் கிடங்கில் தரம் பிரிக்கும் பணியை பார்வையிட்டார். பின்னர், அடிப்படை தேவைகளை விரைந்து பூர்த்தி செய்யவும், வளர்ச்சிப் பணிகளை தரமாகவும், குறித்த காலத்திற்குள் முடிக்குமாறு அறிவுறுத்தினார்.
இதேபோல், திட்டக்குடி நகராட்சியில் நடந்து வரும் வளர்ச்சிப் பணிகளையும் பார்வையிட்டார். கமிஷனர் நாகராஜ், பொறியாளர்கள், அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.