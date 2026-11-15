த.வெ.க., நிர்வாகி மனைவி தீ குளிப்பு விவகாரம்: போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் உறவினர்கள் சாலை மறியல்
த.வெ.க., நிர்வாகி மனைவி தீ குளிப்பு விவகாரம்: போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் உறவினர்கள் சாலை மறியல்
ADDED : நவ 14, 2026 10:13 PM
பண்ருட்டி: புதுப்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் த.வெ.க., நிர்வாகியின் மனைவி தீ குளிக்க காரணமானவர்களை கைது செய்ய வலியுறுத்தி அவரது உறுவினர்கள் நேற்று போலீஸ் ஸ்டேஷன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
கடலுார் மாவட்டம், அண்ணாகிராமம் ஒன்றியம், ஒறையூர் ஊராட்சியில் தேசிய வேலை உறுதியளிப்பு பணித்தள பொறுப்பாளர்களாக பவாணி மற்றும் த.வெ.க., ஒன்றிய இளைஞரணி செயலாளர் லட்சாதிபதி மனைவி கண்மணி பணியாற்றி வருகின்றனர். இந்நிலையில், கடந்த 12ம் தேதி பணித்தள பொறுப்பாளர்களுக்கு ஊராட்சி செயலர் அருள்குமார் பணி ஒதுக்கீடு பட்டியல்களை வழங்கினார். அப்போது, கண்மணி மற்றும் அவரது கணவர் லட்சாதிபதியும் முழுபணியையும் தங்களுக்கே வழங்க வேண்டும் என வாக்குவாதம் செய்தனர். அதில், ஊராட்சி செயலர் தாக்கப்பட்டார்.
இதுகுறித்து இருதரப்பினரும், புதுப்பேட்டை போலீசில் புகார் அளித்தனர். அதன்பேரில் புதுப்பேட்டை போலீசார் நேற்று முன்தினம் மாலை லட்சாதிபதியை விசாரணைக்காக ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து வந்தனர்.
உடன் ஸ்டேஷனுக்கு சென்ற கண்மணி, தனது கணவரை விடுவிக்க வலியுறுத்தி தன் மீது பெட்ரோலை ஊற்றி தீ வைத்துக் கொண்டு ஸ்டேஷனுக்குள் ஓடினார். போலீசார், தீயை அணைத்து கண்மணியை மீட்டு புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
இந்நிலையில் கண்மணியின் உறவினர்கள் 100 பேர் வி.சி., மாவட்ட செயலாளர் அருள்செல்வம் தலைமையில் நேற்று காலை புதுப்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, கண்மணி தீ குளிப்பிற்கு காரணமான ஊராட்சி செயலர் அருள்குமார், கணபதி ஆகியோரை மீது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்ய வேண்டும். கண்மணிக்கு முதல்வர் நிவாரண நிதியில் ஒரு கோடி ரூபாய் மற்றும் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும். கண்மணியின் மூன்று பிள்ளைகளின் கல்வி செலவை அரசே ஏற்க வேண்டும்.
இவ்வழக்கில், அண்ணாகிராம வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தை சேர்ந்தவர்களையும் சேர்க்க வேண்டும். சம்பவத்தின் போது பணியில் இருந்த புதுப்பேட்டை போலீசார் மீது துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.
அவர்களிடம் இன்ஸ்பெக்டர் உதயகுமார், தாசில்தார் தலைமையில் பேசி தீர்வு காண ஏற்பாடு செய்வதாக கூறியதை ஏற்று, 11:00 மணிக்கு மறியலை கைவிட்டனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, பண்ருட்டி தாலுகா அலுவலகத்தில் தாசில்தார் சந்திரன் தலைமையில் அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. அதில் டி.எஸ்.பி., ரகுபதி, இன்ஸ்பெக்டர்கள் நந்தகுமார், ராஜேந்திரன், வி.சி.மண்டல செயலாளர் முல்லைவேந்தன், மாவட்ட செயலாளர் அருள்செல்வம், நிர்வாகி வெங்கடசாமி,உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
வி.சி.க.,வினரின் கோரிக்கையை கேட்டறிந்த தாசில்தார், கண்மணிக்கு புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் உரிய சிகிச்சை வழங்கிட கலெக்டர் தெரிவித்துள்ளார். வன்கொடுமை சட்டத்தின்கீழ் அருள்குமார் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். கணபதியை தேடப்பட்டு வருகிறார். தீக்காயத்தால் பாதித்த குடும்பத்திற்கு முதல்வர் நிவாரண நிதி, நிலம் , அரசு பணி, குழந்தை கல்வி செலவு வழங்க அரசுக்கு முன்மொழிவு அனுப்பி வைக்கப்படும்.. மேலும் போலீசாரை எஸ்.பி., விசாரித்து நடவடிக்கை எடுப்பார் என உறுதியளித்தார். அதனையேற்று, அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.