/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/தீ விபத்தில் பாதித்த குடும்பத்திற்கு நிவாரணம்
ADDED : நவ 04, 2026 04:27 PM
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பரங்கிப்பேட்டை: புவனகிரியில், கூரை வீடு எரிந்ததில் பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளிகுடும்பத்திற்கு எம்.எல்.ஏ., நிவாரண உதவி வழங்கினார்.
புவனகிரி பூராசாமி தோப்பை சேர்ந்தவர் குணசேகர்,45; மின் துறை ஒப்பந்த தொழிலாளி. இவரது கூரை வீடு நேற்று முன்தினம் தீப்பிடித்து எரிந்து சேதமடைந்தது.
அதனை அறிந்த அருண்மொழித்தேவன் எம்.எல்.ே., நேற்று நேரில் சென்று பார்வையிட்டு, குணசேகரனுக்கு ஆறுதல் கூறி, நிவாரண உதவிகள் வழங்கினார்.
அவருடன், ஜெ., பேரவை மாவட்ட செயலாளர் உமா மகேஸ்வரன், நகர செயலாளர் செல்வகுமார், மகளிரணி மாவட்டசெயலாளர் ஜெயப்ரியா, மாநில ஜெ., பேரவை துணை செயலாளர் அருளழகன், நல்லூர் ஒன்றிய செயலாளர் முத்து உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.