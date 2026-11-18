UPDATED : நவ 18, 2026 08:20 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:20 PM
கடலுார்: பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்துதல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் மனித சங்கிலி போராட்டம் நடத்தினர்.
புதிய ெஹல்த் இன்சூரன்ஸ் திட்டத்தை அரசு ஏற்று நடத்த வேண்டும். புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை கைவிட்டு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும். குடும்ப பாதுகாப்பு நிதியை ரூ.1.5 லட்சமாக உயர்த்த வேண்டும். 70 வயதை கடந்த ஓய்வூதியர்களுக்கு 10 சதவீதம் கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்க வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் சங்கத்தினர் நேற்று கடலுார் தலைமை தபாப் நிலையம் அருகே மனித சங்கிலி போராட்டம் நடத்தினர்.
போராட்டத்திற்கு மாவட்ட தலைவர் ரங்கநாதன் தலைமை தாங்கினார், துணை தலைவர்கள் வையாபுரி, மரியதாஸ், கோதண்டராமன், இணைச்செயலாளர் சந்திரசேகரன் முன்னிலை வகித்தனர். மாவட்ட செயலாளர் இளங்கோவன் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினார்,. முன்னாள் மாநில தலைவர் பாலகிருஷ்ணன், மாநில இணை அமைப்பாளர் ஞானக்கண் செல்லப்பா உட்பட பலர் பேசினர்.
விருத்தாசலம்:
தாலுகா அலுவலகம் முன் நடந்த போராட்டத்திற்கு, மாவட்ட தலைவர் அருணகிரி தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட செயலாளர் ரவிச்சந்திரன், பொருளாளர் நடராஜன் முன்னிலை வகித்தனர். மாநில செயலர் அண்ணாதுரை கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினார். மாவட்ட துணை தலைவர்கள் ராமச்சந்திரன், சுப்ரமணியன், காசிலிங்கம், பெரியநாயகம், முருகேசன், மாவட்ட இணை செயலர்கள் ராஜமாணிக்கம், ஜெயவேல், சிவபாலன், கணேசன், சின்னதுரை மற்றும் நிர்வாகிகள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.