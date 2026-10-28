பண்ருட்டி அருகே கொத்தடிமையாக ஆடு மேய்த்த 4 சிறுவர்கள் மீட்பு வருவாய் துறையினர் அதிரடி
பண்ருட்டி அருகே கொத்தடிமையாக ஆடு மேய்த்த 4 சிறுவர்கள் மீட்பு வருவாய் துறையினர் அதிரடி
UPDATED : அக் 27, 2026 08:57 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:54 PM
பண்ருட்டி: பண்ருட்டி அருகே கொத்தடிமையாக ஆடு மேய்த்து கொண்டிருந்த 4 சிறுவர்களை வருவாய் துறையினர் மீட்டனர்.
பண்ருட்டி பகுதியில் கொத்தடிமைகளாக சிறுவர்கள், ஆடு மேய்த்து கொண்டிருப்பதாக வந்த தகவலின் பேரில், கடலுார் ஆர்.டி.ஒ., சுந்தர்ராஜ், பண்ருட்டி தாசில்தார் சந்திரன் மற்றும் தொழிலாளர் நலத்துறை அதிகாரிகள் விசாரித்தனர்.
அதில், கிடைத்த தகவலின்பேரில் மேல்பட்டாம்பாக்கம், நத்தமேட்டை சேர்ந்த முனியன் மற்றும் ராஜேந்திரனுக்கு சொந்தமான தலா 30 ஆடுகளை , அங்குசெட்டிப்பாளையம் இருளர் குடியிருப்பை சேர்ந்த ரத்தினவேல் பாண்டி,14; ஜோசப்,17; உசேன்,12; மாதேஷ்,10; ஆகியோர் கொத்தடிமையாக மேய்த்து வருவது தெரிய வந்தது.
அதன்பேரில், ஆடு மேய்த்து கொண்டிருந்த 4 சிறுவர்களையும் வருவாய் துறையினர் மீட்டு, கடலுாருக்கு அழைத்து சென்று விசாரித்து வருகின்றனர்.