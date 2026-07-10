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﻿ வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள்  கடலுாரில் ஆர்ப்பாட்டம்  

﻿ வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள்  கடலுாரில் ஆர்ப்பாட்டம்  

ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:10 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:10 AM

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கடலுார்: கடலுார் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள் சங்கம் சார்பில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.

மாவட்ட தலைவர் மகேஷ் தலைமை தாங்கினார். பொருளாளர் சிவக்குமார் முன்னிலை வகித்தார். ஆர்ப்பாட்டத்தில் துணைத் தலைவர் அமர்நாத், துணை செயலாளர்கள் பார்த்திபன், உதயகுமார், ராஜதுரை உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

சட்டசபை தேர்தலின் போது, வருவாய்த்துறை ஊழியர்கள் மேற்கொண்ட செலவினங்களை தேர்தல் ஆணையம் உடனடியாக வழங்க வேண்டும்.

வருவாய்த்துறையில் காலியாக உள்ள 3,000த் திற்கும் மேற்பட்ட அலுவ லக உதவியாளர் பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும். சனி, ஞாயிறு உள்ளிட்ட அரசு விடுமுறை நாட்களில் ஆய்வுக் கூட்டங்கள், அரசு நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும்.

வருவாய்த்துறை அனைத்து நிலை அலுவலர்களுக்கும் மேம்படுத்தப்பட்ட ஊதியம் மற்றும் தனி ஊதியம் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டன.

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