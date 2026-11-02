/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/பி.எஸ்.பக்கத்திற்கு... பதக்கம் வென்ற கடலுார் வீரருக்கு ஆர்.எம்.மகாவீர் ஜூவல்லரி பாராட்டு
பி.எஸ்.பக்கத்திற்கு... பதக்கம் வென்ற கடலுார் வீரருக்கு ஆர்.எம்.மகாவீர் ஜூவல்லரி பாராட்டு
பி.எஸ்.பக்கத்திற்கு... பதக்கம் வென்ற கடலுார் வீரருக்கு ஆர்.எம்.மகாவீர் ஜூவல்லரி பாராட்டு
UPDATED : நவ 01, 2026 08:39 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:36 PM
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கடலுார்: சீனாவில் நடந்த உலகத் திறன் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற கடலுார் வீரருக்கு ஆர்.எம்.மகாவீர் ஜூவல்லரி நிர்வாகம் பாராட்டு தெரிவித்தது.
சீனாவின் ஷாங்காய் நகரில், 48வது உலகத் திறன் போட்டி நடந்தது. இப்போட்டியில் டென்டல் புராஸ்தெடிக்ஸ் பிரிவில் கடலுாரை சேர்ந்த முகமது சலாம் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார். இவர், பிரதமர் மோடி, தமிழக முதல்வர் விஜய் ஆகியோரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.
வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற முகமது சலாம் கடலுார், திருப்பாதிரிப்புலியூர் சன்னதி தெரு ஆர்.எம்.மகாவீர் ஜூவல்லரி வாடிக்கையாளர் ஆவர். இதனையொட்டி அவரை, ஆர்.எம்.மகாவீர் ஜூவல்லரி உரிமையாளர்கள் விஜயகுமார், ஹரிஹந்த், சித்தார்த் ஆகியோர் நினைவு பரிசு வழங்கி பாராட்டினர்.