குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை கண்டித்து தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மறியல்
குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை கண்டித்து தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மறியல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 03:38 PM
விருத்தாசலம்: கோ.மாவிடந்தல் ஊராட்சியில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு கண்டித்து, கிராம மக்கள் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டதால் போக்குவரத்து பாதித்தது.
விருத்தாசலம் அடுத்த கோ.மாவிடந்தல் ஊராட்சியில் நுாற்றுக்கணக்கான குடும்பங்கள் உள்ளன. இங்கு மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி மூலம் குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வந்தது. கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன் மின் மோட்டார் பழுதாகி, குடிநீர் சப்ளை பாதித்தது. இதனால் பொது மக்கள் காலி குடங்களுடன் விவசாய நிலங்களை தேடி அலையும் நிலை ஏற்பட்டது.
தகவலறிந்த ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் பழுதான மின் மோட்டாரை அகற்றி, பழுதுநீக்கம் செய்வதாக எடுத்துச்சென்று ஒரு வாரத்திற்கு மேலாகியும் தீர்வு கிடைக்கவில்லை.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள், நேற்று காலை 8:30 மணியளவில், விருத்தாசலம் - பரங்கிப்பேட்டை தேசிய நெடுஞ்சாலையில், கோ.மாவிடந்தல் பஸ் நிறுத்தத்தில் காலி குடங்களுடன் மறியலில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்காத கம்மாபுரம் ஒன்றிய மற்றும் ஊராட்சி நிர்வாகங்களை கண்டித்து கோஷமிட்டனர்.
தகவலறிந்த இன்ஸ்பெக்டர் சந்துரு தலைமையிலான போலீசார் குடிநீர் பிரச்னைக்கு மாற்று ஏற்பாடு செய்து தரப்படும் என உறுதியளித்ததையேற்று, அனைவரும் கலைந்து சென்றனர். இதனால், அப்பகுதியில் 30 நிமிடங்கள் போக்குவரத்து பாதித்தது.