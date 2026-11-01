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குடிநீர் வழங்காததை கண்டித்து காலி குடங்ககளுடன் சாலை மறியல்

குடிநீர் வழங்காததை கண்டித்து காலி குடங்ககளுடன் சாலை மறியல்

UPDATED : அக் 31, 2026 09:29 PM

ADDED : அக் 31, 2026 09:24 PM

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UPDATED : அக் 31, 2026 09:29 PM ADDED : அக் 31, 2026 09:24 PM

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விருத்தாசலம்: முறையாக குடிநீர் வழங்காததை கண்டித்து கிராம மக்கள் காலி குடங்களுடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

கருவேப்பிலங்குறிச்சி அடுத்த கொடுமனுார் கிராமத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். இந்த கிராம மக்களுக்கு மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டியின் மூலம் குடிநீர் வழங்கப்படுககிறது. இந்நிலையில், 2 நாட்களுக்க முன் குடிநீர் குழாய் சேதமடைந்ததால், குடிநீர் வினியோகம் பாதிக்கப்பட்டது.

அதனால், சேதமடைந்த குடிநீர் குழாயை ஊராட்சி நிர்வாகம் சீரமைக்காததால் ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள் நேற்று மாலை 4:30 மணிக்கு காலிகுடங்களுடன் கருவேப்பிலங்குறிச்சி – பவழங்குடி சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

அவர்களிடம், கருவேப்பிலங்குறிச்சி போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது, ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதிகாரிகள் உடனடியாக குடிநீர் வழங்குவதாக உறுதியளித்தனர். அதனையேற்று, கிராம மக்கள் கலைந்து சென்றனர்..

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