/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்
UPDATED : அக் 31, 2026 03:26 PM
ADDED : அக் 31, 2026 03:24 PM
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ராமநத்தம்: ராமநத்தத்தில், மா.புடையூர் ஜெ.எஸ்.ஏ., வேளாண் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி சார்பில் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது.
நிகழ்ச்சிக்கு, ராமநத்தம் இன்ஸ்பெக்டர் செல்வநாயகம் தலைமை தாங்கி, ஊர்வலத்தை துவக்கி வைத்தார். சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஜம்புலிங்கம் முன்னிலை வகித்தார். கல்லூரி பேராசிரியர் ஜீவபாரதி, மாணவர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். ராமநத்தம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் துவங்கிய ஊர்வலம், பஸ் நிலையம் வழியாக சென்று மீண்டும் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நிறைவடைந்தது.
ஊர்வலத்தில், 'சாலை விதிகளை பின்பற்றுவோம்', 'பாதுகாப்பாக பயணிப்போம்' உள்ளிட்ட பதாதைகளை ஏந்தி, கோஷங்களை எழுப்பி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. பின், போதை பழக்கத்தால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து மாணவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கப்பட்டது.