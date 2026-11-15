UPDATED : நவ 14, 2026 06:51 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:48 PM
காட்டுமன்னார்கோவில்: விவசாயியை தாக்கிய ரவுடிக்கு 6 மாதம் சிறை தண்டனை விதித்து மாஜிஸ்திரேட் தீர்ப்பு கூறினார்.
காட்டுமன்னார்கோவில் அடுத்த நத்தமலை கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தமிழ்செல்வன்,64; இவருக்கு, காட்டுமன்னார்கோவில் ரம்ஜான் தைக்கால் தெருவை சேர்ந்த ரவுடியான வெங்கடேசன்,50; புரோக்கராக இருந்து கடந்த 2019ம் ஆண்டு இடம் வாங்கி கொடுத்தார். அதற்கான கமிஷன் பணத்தை தமிழ்செல்வன் குறைத்து கொடுத்தார். அதில், இருவருக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது.
ஆத்திரமடைந்த வெங்கடேசன், தமிழ்செல்வனை ஆபாசமாக திட்டி, கத்தியால் வெட்டினார். அதில் படுகாயமடைந்தார். இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், வெங்கடேசனை கைது செய்த காட்டுமன்னார்கோவில் போலீசார், அவர் மீது காட்டுமன்னார்கோவில் மாஜிஸ்திரேட் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.
இவ்வழக்கை விசாரித்த மாஜிஸ்திரேட் சாம் யூஜின் ஜெபக்குமார், விவசாயி தமிழ்செல்வனை தாக்கிய ரவுடி வெங்கடேசனுக்கு 6 மாத சிறை தண்டனை மற்றும் ரூ.15 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து தீர்ப்பு கூறினார்.