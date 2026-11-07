மகளிர் குழுக்களுக்கு ரூ. 132.15 கோடி கடன்: அமைச்சர் ராஜ்குமார் வழங்கல்
மகளிர் குழுக்களுக்கு ரூ. 132.15 கோடி கடன்: அமைச்சர் ராஜ்குமார் வழங்கல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 05, 2026 09:29 PM
கடலுார்: கடலுார் டவுன்ஹாலில் மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினருக்கு வங்கி கடன் இணைப்பு வழங்கும் விழா நடந்தது.
அமைச்சர் ராஜ்குமார் தலைமை தாங்கி, 1,090 மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு ரூ. 132.15 கோடி ் மதிப்பிலான வங்கி கடன் வழங்கினார். கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமார், ஜோதிமணி எம்.எல்.ஏ., முன்னிலை வகித்தனர். அமைச்சர் ராஜ்குமார் பேசியதாவது:
கடலுார் மாவட்டத்தில் 1,090 ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு 132.15 கோடி ரூபாய் வங்கிக் கடன் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 13,741 பயனாளிகள் பயன்பெற்று, சமூகப் பொருளாதார மேம்பாடு அடைய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு மகளிர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் மூலம் ஏழை, எளிய மகளிரை கொண்டு ஊரக பகுதியில் உள்ள 15,646 மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களில் 2,19,044 உறுப்பினர்களும், நகர்ப்புறங்களில் உள்ள 4,543 சுய உதவிக்குழுக்களில் 63,602 உறுப்பினர்களும் கிராம வறுமை ஒழிப்புச் சங்கம், ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்புகள் மூலம் சமூகப் பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சி பெற்று வருகின்றனர்.
2026-27ம் ஆண்டிற்கு 1,543 கோடி ரூபாய்க்கு இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டதில் இதுவரை 7,807 மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு 667.75 கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. விழாவில், மாநகராட்சி கமிஷனர் கிஷன்குமார், மகளிர் திட்ட இயக்குநர் அரவிந்த், உதவி திட்ட அலுவலர் ராஜேஷ்குமார் மற்றும் வங்கியாளர்கள் பங்கேற்றனர்.