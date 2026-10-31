நண்பரிடம் ரூ. 18 லட்சம் பணம் பறிப்பு இருவர் கைது: ஒருவருக்கு வலை
நண்பரிடம் ரூ. 18 லட்சம் பணம் பறிப்பு இருவர் கைது: ஒருவருக்கு வலை
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 07:25 PM
ராமநத்தம்: நண்பரிடம் ரூ. 18 லட்சம் பணத்தை பறித்து சென்ற இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும் ஒருவரை தேடிவருகின்றனர்.
கடலுார் மாவட்டம், ராமநத்தம் அடுத்த ஆவட்டி அருகே உள்ள மா.புடையூரைச் சேர்ந்தவர் ரவிச்சந்திரன்,48; கூலி தொழிலாளி.
இவர், சில தினங்களுக்கு முன் தனக்கு சொந்தமான நிலத்தை விற்றார். இந்நிலையில் ரூ.18 லட்சம் பணத்துடன் ரவிச்சந்திரன் நேற்று முன்தினம் மாலை ஆவட்டி கூட்ரோட்டில் சுற்றிக் கொண்டிருந்தார்.
அதனை அறிந்த அவரது நண்பர்களான மா.புடையூரைச் சேர்ந்த நாட்டார்,56; சென்னை, பழைய வண்ணாரப்பேட்டையைச் சேர்ந்த செல்லா,53, ஆவட்டி அடுத்த தச்சூரைச் சேர்ந்த கொளஞ்சி,40; ஆகியோர், ரவிச்சந்திரனை சந்தித்து மது குடிக்க அழைத்து சென்றனர்.
நான்கு பேரும் ஒன்றாக மது குடித்தனர். ரவிச்சந்திரனுக்கு போதை அதிகமானதும், நாட்டார் உள்ளிட்ட மூவரும், ரவிச்சந்திரன் ரூ.18 லட்சம் பணத்தை வைத்திருந்த பையை பிடுங்கிக் கொண்டு தப்பி சென்றனர்.
சற்று நேரம் கழித்து போதை தெளிந்ததும், தனது பணத்தை நண்பர்கள் பறித்து சென்றது குறித்து தனது உறவினர்களிடம் கூறினார். உடன் அவர்கள், மூவரையம் கூட்ரோடு பகுதியில் தேடிய போது, மா.புடையூர் அரசு பள்ளி அருகே சுற்றித் திரிந்த செல்லா, நாட்டார் ஆகிய இருவரையும் மடக்கி பிடித்து, ராமநத்தம் போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
விசாரணையில் நாட்டார் உள்ளிட்ட மூவரும் சேர்ந்து, ரவிச்சந்திரனின் பணப் பையை பறித்து சென்றதும், அதில் ரூ.2.91 லட்சத்தைமட்டும் செல்லா மற்றும் நாட்டாரிடம் கொடுத்து விட்டு, மீதி பணத்துடன் கொளஞ்சி தலைமறைவானது தெரிய வந்தது.
அதன்பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, செல்லா, நாட்டார் ஆகியோரை கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்த ரூ.2.91 லட்சத்தை பறிமுதல் செய்தனர். மேலும், தலைமறைவான கொளஞ்சியை தேடிவருகின்றனர்.