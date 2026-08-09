தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/﻿ ரூ. 23 லட்சம் காசோலை மோசடி: விவசாயி கைது

﻿ ரூ. 23 லட்சம் காசோலை மோசடி: விவசாயி கைது

﻿ ரூ. 23 லட்சம் காசோலை மோசடி: விவசாயி கைது

ADDED : ஆக 08, 2026 09:15 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 08, 2026 09:15 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கடலுார்: விருத்தாசலத்தில், 23 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு போலி காசோலை கொடுத்து ஏமாற்றியவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கடலுார் மாவட்டம், விருத்தாசலம் அம்மேரி பகுதியை சேர்ந்தவர் முருகையன். இவரிடம், வடலுார் மாருதி நகரை சேர்ந்த ரமேஷ், 54; என்பவர், 23 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கியுள்ளார். அதற்காக, இந்தியன் வங்கிகாசோலையை கொடுத்துள்ளார். கனரா வங்கியில் முருகையன் காசோலையை பணமாக மாற்ற முயன்றபோது, காசோலையில் போடப்பட்ட கையெழுத்து மாறியுள்ளதாக கூறி, வங்கியின் மேலாளர் காசோலையை திருப்பியுள்ளார். இது குறித்து ரமேஷிடம் கேட்டபோது, முருகையனை அவர் திட்டி, கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.

இதுகுறித்து, கடலுார் எஸ்.பி., யிடம் முருகையன் புகார் மனு அளித்தார். அதன்பேரில், மாவட்ட குற்றப்பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் பூங்கோதை தலைமையில், சப் இன்ஸ்பெக்டர்கோபிகுமார் மற்றும் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, ரமேைஷ கைது செய்துகோர்ட்டில் ஆஜர் படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us