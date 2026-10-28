ரூ.5லட்சம் பதுக்கல் பட்டாசுகள் பறிமுதல் பண்ருட்டி அருகே பெண் உள்ளிட்ட 2 பேர் கைது
ரூ.5லட்சம் பதுக்கல் பட்டாசுகள் பறிமுதல் பண்ருட்டி அருகே பெண் உள்ளிட்ட 2 பேர் கைது
UPDATED : அக் 28, 2026 04:29 AM
ADDED : அக் 27, 2026 08:37 PM
பண்ருட்டி: பண்ருட்டி அருகே பதுக்கி வைத்திருந்த ரூ.5 லட்சம் மதிப்புள்ள பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்த போலீசார், இது தொடர்பாக பெண் உள்ளிட்ட இருவரை கைது செய்தனர்.
பண்ருட்டி அடுத்த முத்தாண்டிக்குப்பத்தில் அனுமதியின்றி வீட்டில் பட்டாசுகள் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில் நுண்ணறிவு பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர் ஜெரால்ட் ராபின்சன் மற்றும் முத்தாண்டிக்குப்பம் இன்ஸ்பெக்டர் தர்மலிங்கம் மற்றும் போலீசார் திடீர் சோதனை நடத்தினர்.
அதில், முத்தாண்டிக்குப்பம் மெயின் ரோட்டை சேர்ந்த முத்து,60; அவரது மனைவி தனம் மற்றும் வெங்கடாஜலபதி மனைவி ஆனந்தி,45; ஆகியோர் வீடுகளில் சோதனை நடத்தியதில், மூட்டை, மூட்டையாக பதுக்கி வைத்திருந்த ரூ.5 லட்சம் மதிப்புள்ள பட்டாசுகளை கண்டுபிடித்து பறிமுதல் செய்தனர்.
தனம், ஆனந்தி இருவரும் சிறிய அளவில் பட்டாசு தயாரிக்க உரிமம் பெற்றிருந்தாலும், அனுமதியில்லாத வீட்டில் பட்டாசுகள் வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
அதன்பேரில் முத்தாண்டிக்குப்பம் போலீசார் தனித்தனியே வழக்கு பதிந்து முத்து, ஆனந்தி ஆகியோரை கைது செய்தனர். தனத்தை தேடிவருகின்றனர்.