ரூ.50.50 லட்சத்தில் மினி விளையாட்டு அரங்கம் சீரமைப்பு விருத்தாசலத்தில் வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகள் மகிழ்ச்சி
ரூ.50.50 லட்சத்தில் மினி விளையாட்டு அரங்கம் சீரமைப்பு விருத்தாசலத்தில் வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : அக் 14, 2026 02:56 PM
ADDED : அக் 14, 2026 02:54 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் மினி விளையாட்டு அரங்கில் ரூ. 50.50 லட்சம் செலவில் ஓடுதளம் உள்ளிட்ட வசதிகள் சீரமைக்கப்படுவதால் மாணவர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
விருத்தாசலம் கொளஞ்சியப்பர் அரசு கல்லுாரி வளாகத்தில், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மூலம் கடந்த 2010ம் ஆண்டில், மினி விளையாட்டு அரங்கம் துவங்கப்பட்டது. இதில் கால்பந்து, வாலிபால், ஹாக்கி, பேட்மிண்டன் உள்ளிட்ட பலவிதமான ஆடுகளங்கள் மற்றும் உடற்பயிற்சி கூடம் உள்ளன. மேலும், 400 மீ., தொலைவிற்கு ஓட்டம், நடைபயிற்சி மேற்கொள்ள ஓடுபாதை உள்ளது.
இந்த நடைபாதையில் விருத்தாசலம் நகரத்தில் உள்ள முதியவர்கள், இளைஞர்கள், பெண்கள், சிறுவர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள் உள்ளிட்ட 500க்கும் மேற்பட்டோர் தினசரி நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வது வழக்கம். மேலும், உடற்பயிற்சி, கயறு ஏறுதல் போன்ற வசதிகள் இருப்பதால் ஏழை, எளிய கிராமப்புற இளைஞர்கள், போலீஸ் மற்றும் ராணுவம் உள்ளிட்ட உடற்தகுதி தேர்வுகளுக்கு, இந்த மைதானத்திற்கு வந்து பயிற்சி மேற்கொள்கின்றனர்.
இந்த அரங்கில் பள்ளி அளவில் குறுவட்டப் போட்டிகள் நடப்பது வழக்கம். அப்போது, விருத்தாசலம் கல்வி மாவட்ட அளவிலான அரசு, தனியார் பள்ளிகளை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் தடகளம், ஹாக்கி, கால்பந்து உள்ளிட்ட போட்டிகளில் பங்கேற்பார்கள். இதில் தேர்வு செய்யப்படும் மாணவர்கள் மாவட்ட, மண்டல, மாநில அளவிலான போட்டிகளுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவர். மேலும், கால்பந்து பயிற்சியாளர் மூலம் வீரர்களுக்கு பயிற்சி தரப்படுகிறது.
இந்நிலையில், கடந்த ஓராண்டுக்கும் மேலாக மைதானம் பராமரிப்பின்றி முட்புதர் மண்டி, ஓடுதளம் இருந்த தடமே தெரியாத நிலை உருவானது. மழைக்காலங்களில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கினால், மைதானத்தில் ஆங்காங்கே மண் அரிப்பு ஏற்பட்டு, ஓடுபாதை குண்டும் குழியுமாக மாறியது. இதனால் கற்கள் பெயர்ந்து நடந்து செல்லக் கூட முடியாத நிலைக்கு மாறியது. தவிர, புதர் மண்டியதால் விஷ ஜந்துக்களின் கூடாரமாக மாறியதால், விளையாட்டு வீரர்கள், நடைபயிற்சிக்கு வருவோர் மைதானத்தை தவிர்த்தனர்.
இதனைச் சுட்டிக்காட்டி, ‘தினமலர்’ நாளிதழில் பலமுறை செய்தி வெளியானது. அதைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் ரூ.50.50 லட்சம் மதிப்பில் சீரமைப்பு பணிகள் துவங்கியுள்ளது.
ரூ.50.50 லட்சத்தில் புனரமைப்பு விர்ர்...
இதில், அலங்கார முகப்பு வளைவு, ஓடுதளம் புனரமைப்பு, மண் அணைத்து கால்பந்து மைதானம் சீரமைப்பு, மழைநீர் தேங்காமலும் மண் அரிப்பு ஏற்படாத வகையில் வடிகால், குடிநீர், மின்சார வசதிகள் தீவிரமாக நடக்கிறது. இப்பணிகள் ஓரிரு மாதங்களில் முடிந்து, விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பல ஆண்டுகளாக பராமரிப்பில்லாத விளையாட்டு அரங்கம் புத்தம் புதிய பொலிவுடன் சீரமைக்கப்பட்டு வருவதால் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் மற்றும் ஏழை எளிய விளையாட்டு வீரர்,வ வீராங்கனைகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.