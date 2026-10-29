ரூ.3.20 கோடியில் நீச்சல் குளம், உடற்பயிற்சி கூடம்: நகராட்சி முயற்சிக்கு பொது மக்களிடம் வரவேற்பு
ரூ.3.20 கோடியில் நீச்சல் குளம், உடற்பயிற்சி கூடம்: நகராட்சி முயற்சிக்கு பொது மக்களிடம் வரவேற்பு
UPDATED : அக் 28, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:25 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் நகராட்சியில் மாணவர்கள், இளைஞர்கள் பயன்பெறும் வகையில் 3.20 கோடி ரூபாயில் நீச்சல் குளம், ஒருங்கிணைந்த உடற்பயிற்சி கூடம் அமைக்கப்பட உள்ளதால் பொது மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
விருத்தாசலம் நகராட்சி 33 வார்டுகளில் ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் வசிக்கின்றனர். உட்கோட்ட தலைமையிடமான இங்கு கோட்ட அரசு அலுவலகங்கள், கல்வி நிலையங்கள், பெரு வணிக நிறுவனங்கள், புகழ்பெற்ற கோவில்கள் உள்ளன.
நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் ஒவ்வொரு வார்டிலும் சிறுவர் பூங்காக்கள் உள்ளன. கடந்த ஆட்சியில் பெரியார் நகர் தெற்கு பகுதியில் 1.50 கோடி ரூபாயில் நவீன வசதிகளுடன் பூங்கா திறக்கப்பட்டு, பயன்பாட்டில் உள்ளது.
இருப்பினும் உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்கள், வேலைவாய்ப்பு தேடும் இளைஞர்கள் உடல்திறனை மேம்படுத்தி போலீஸ், ராணுவம் போன்ற தேர்வுக்கு செல்ல தனியார் ஜிம்முக்கு அதிகளவு கட்டணம் செலுத்தி செல்கின்றனர்.
ஆனால், ஏழை எளிய குடும்பங்களை சார்ந்த மாணவர்கள் கட்டணம் செலுத்த வாய்ப்பின்றி தவிக்கின்றனர். இதனால் நுாற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் மதுபோதைக்கு அடிமையாகி, அடிதடி போன்ற குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், நகராட்சி சேர்மன் சங்கவி முருகதாஸ், கமிஷனர் நாகராஜ் முயற்சியால் நெய்வேலி என்.எல்.சி., சமூக பொறுப்புணர்வு திட்டத்தின் கீழ் மாணவர்கள், இளைஞர்கள் பயன்பெறும் வகையில் 3 கோடியே 20 லட்சத்து 70 ஆயிரம் மதிப்பில் நலத்திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட உள்ளன.
அதில், 2.50 கோடி ரூபாயில் நீச்சல் குளம் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த உடற்பயிற்சி கூடம் அமைய உள்ளது. 70 லட்சத்து 70 ஆயிரம் மதிப்பில் கிரிக்கெட் மற்றும் வாலிபால் ஆகிய விளையாட்டுகளுக்கு முற்றிலும் மின்விளக்குகள், சுற்றுவேலியுடன் உள்விளையாட்டு அரங்கம் அமைக்கப்படுகிறது.
இதற்கான இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு, விரைவில் பணிகள் துவங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், செங்கல்பட்டு நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குனரகம் சார்பில் 50 லட்சத்தில் விளையாட்டுப் பூங்காவும் அமைக்கப்பட உள்ளது.
இதற்காக, விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அருகில் உள்ள நகராட்சி பூங்கா இடத்தை தேர்வு செய்யும் நிர்வாகப் பணிகள் தீவிரமாக நடக்கிறது. நீச்சல் குளம், உடற்பயிற்சி கூடம் மற்றும் ஆடுகளம் ஆகியன துவங்கப்பட உள்ளதால் மாணவர்கள், இளைஞர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.