ஆர்.எஸ்.எஸ்., எந்த மொழிக்கும் எதிரானது கிடையாது சேவா பிரிவு மாநில அமைப்பாளர் பேச்சு
ஆர்.எஸ்.எஸ்., எந்த மொழிக்கும் எதிரானது கிடையாது சேவா பிரிவு மாநில அமைப்பாளர் பேச்சு
ADDED : அக் 25, 2026 08:29 PM
கடலுார்: ‘ஆர்.எஸ்.எஸ்., தனது லட்சியங்களில் இருந்து பின் வாங்கவில்லை’ என, அந்த அமைப்பின் சேவா பிரிவு மாநில அமைப்பாளர் காமராஜ் பேசினார்.
ஆர்.எஸ்.எஸ்., 101வது ஆண்டு துவக்க விழாவை முன்னிட்டு கடலுார், திருப்பாதிரிப்புலியூர் சன்னதி தெருவில் இன்று (அக்.,25) மாலை அணிவகுப்பு நடந்தது.
பாடலீஸ்வரர் கோவில் தலைமை குருக்கள் நாகராஜ் அணிவகுப்பை துவக்கி வைத்தார். அணிவகுப்பில் 200க்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்கள் சீருடை அணிந்து பங்கேற்றனர்.
முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்ற அணிவகுப்பு மீண்டும் சன்னதி தெருவில் முடிந்தது. பின், அங்கு ஆர்.எஸ்.எஸ்., கொடியேற்றி பொதுக் கூட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட தலைவர் செல்வராஜ் தலைமை தாங்கினார். மாவட்ட செயலாளர் பிரகாஷ் அறிமுக உரையாற்றினார். சிறப்பு விருந்தினராக தொழிலதிபர் முருகவேல் பங்கேற்றார். சிறப்பு அழைப்பாளர் மாநில சேவா பிரிவு அமைப்பாளர் காமராஜ் பேசயதாவது:
ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பு 100 ஆண்டுகளை கடந்து 101வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது. இது சாதாரண காரியம் இல்லை. பல இயக்கங்கள் தோன்றினாலும் அது 2, 3 ஆக உடைந்து விட்டது. ஆனால், 101 ஆண்டுகளை கடந்தாலும் ஆர்.எஸ்.எஸ்., கட்டுகோப்பாக உள்ளது.
ஹிந்து மக்களை ஒற்றுமைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இந்த அமைப்பு துவங்கப்பட்டது. இந்த அமைப்பு தனது லட்சியங்களில் இருந்து பின் வாங்கவில்லை. இதுதான் மற்ற அமைப்புகளுக்கும், ஆர்.எஸ்.எஸ்.,க்கும் உள்ள வித்தியாசம்.
காங்., இயக்கத்தை சேர்ந்த கேசவ் பலிராம் ஹெட்கேவார் கடந்த 1925ம் ஆண்டு ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பை துவக்கினார்.
தேச பக்தரான அவர் ஹிந்து மக்களை ஒற்றுமைப்படுத்த செயல்வடிவம் கொடுத்தவர் ஆவார். ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பின் ‘ஷாகா’ மூலமாக தினசரி உடல் வலிமை, ஒழுக்கம், தேசப்பற்று, விளையாட்டுகள், யோகா பயி்ற்சிகள் அளிக்கப்படுகிறது.
தமிழகம் ஹிந்துக்கள் என்பதில் பெருமை படும் இடத்தில் உள்ளது. ‘ஷாகா’ மூலமாக நாடு முழுவதும் 70,000 இலவச டியூஷன் சென்டர் நடத்தப்படுகிறது. இங்கு பயிலும் மாணவர்கள் ஒழுக்கம், தேசப்பற்று, பண்பாளர்களாக உள்ளனர். தமிழகத்தில் கடந்த, 1980ம் ஆண்டுகளில் இருந்து அணிவகுப்பு நடக்கிறது.
ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பு நாடு முழுவதும் வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது. இதனை கண்டு எதிரிகள் பயத்தில் உள்ளனர். கடந்த 10 ஆண்டுகளாக ஆர்.எஸ்.எஸ்., அணிவகுப்பிற்கு தமிழக அரசால் தடை விதிக்கப்படுகிறது. பின், ஐகோர்ட்டில் அனுமதி பெற்று அணிவகுப்பு நடத்தினோம். ஆட்சி மாறினாலும், காட்சிகள் மாறவில்லை என்பதை போன்று, தற்போதயை தமிழக அரசும், அணிவகுப்புக்கு அனுமதி அளிக்கவில்லை.
ஐகோர்ட்டில் அனுமதி பெற்று அணிவகுப்பு நடத்துகிறோம். நாடு தழுவிய அளவில் சமூக நல்லிணக்கம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, குடும்ப நலன், குடிமை கடமைகள், சக்தி உணர்வு என்ற, 5 கோட்பாடுகளை முன்னெடுத்துச் செல்ல ஆர்.எஸ்.எஸ்., அறைகூவல் விடுத்துள்ளது. ஆர்.எஸ்.எஸ்., எந்த மொழிக்கும் எதிரானது இல்லை. குழந்தைகளுக்கு தாய் மொழியை கற்றுத்தர வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக 500க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். மாநகர செயலாளர் சரவணன் நன்றி கூறினார்.