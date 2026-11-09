/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/என்னை மீறி யாரையும் சந்திக்கக்கூடாது வேங்கை வனத்தில் ஆளும் கட்சியினர் புலம்பல்
என்னை மீறி யாரையும் சந்திக்கக்கூடாது வேங்கை வனத்தில் ஆளும் கட்சியினர் புலம்பல்
என்னை மீறி யாரையும் சந்திக்கக்கூடாது வேங்கை வனத்தில் ஆளும் கட்சியினர் புலம்பல்
UPDATED : நவ 04, 2026 11:59 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:55 AM
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மாவட்டத்தில், ஆன்மிக பெயர் கொண்ட ‘வேங்கை வனம்’ நகரில், ஆளும் கட்சியை சேர்ந்த நகர நிர்வாகி ஒருவர் தன்னிடம் சொல்லாமல், எந்த உள்ளூர் நிர்வாகிகளும் கட்சியின் மாநில, மாவட்ட, ஒன்றிய நிர்வாகிகளை சந்திக்கக் கூடாது என எச்சரித்து வருகிறார்.
அவ்வாறு, மீறி சென்று பார்த்தால், வரும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் சேர்மன் முதல் கவுன்சிலர் வரையிலான பதவிகளுக்கு ‘சீட்’ பெற்று தரமாட்டேன் என திட்டவட்டமாக நிர்வாகிகளிடம் கூறியுள்ளார்.
இதனால், தங்களுக்கு வந்த சோதனையை யாரிடம் போய் சொல்வேன் என்று தெரியாமல் உள்ளூர் நிர்வாகிகள் புலம்பி வருகின்றனர்.