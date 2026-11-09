வேர்க்கடலை, உளுந்து விதைகள் விற்பனை

UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:38 PM
குறிஞ்சிப்பாடி: குறிஞ்சிப்பாடி வட்டார விவசாயிகளுக்கு குறிஞ்சிப்பாடி மற்றும், குள்ளஞ்சாவடி வேளாண் விரிவாக்க மையங்களில் வேர்க்கடலை மற்றும், உளுந்து விதைகள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குனர் வெங்கடேசன் விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பு:
குறிஞ்சிப்பாடி வட்டார விவசாயிகளுக்கு தேசிய எண்ணெய் வித்து இயக்கத்தின் கீழ், மானிய விலையில் வேர்க்கடலை மற்றும் உளுந்து விதைகள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தற்போது வேர்க்கடலை ரகங்களான விஆர்ஐ - 10, கிர்நார் - 4, 5 ஆகியவை கிலோ ரூ.18க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும், சான்று பெற்ற உளுந்து விதைகளான விபிஎன் - 8, 10, 11 ஆகியவை, 50 சதவீத மானிய விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதிகபட்சம் ஒரு விவசாயி, 150 கிலோ விதைகள் பெறலாம். விதைகள் தேவைப்படும் விவசாயிகள் தங்கள் ஆதார் எண் மற்றும், சர்வே எண்ணுடன் தங்கள் பகுதி உதவி வேளாண் அலுவலர்களை அணுகி பயனடையலாம்.