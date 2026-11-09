தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/வேர்க்கடலை, உளுந்து விதைகள் விற்பனை

வேர்க்கடலை, உளுந்து விதைகள் விற்பனை

வேர்க்கடலை, உளுந்து விதைகள் விற்பனை

UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM

ADDED : நவ 06, 2026 07:38 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 06, 2026 07:44 PM ADDED : நவ 06, 2026 07:38 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

குறிஞ்சிப்பாடி: குறிஞ்சிப்பாடி வட்டார விவசாயிகளுக்கு குறிஞ்சிப்பாடி மற்றும், குள்ளஞ்சாவடி வேளாண் விரிவாக்க மையங்களில் வேர்க்கடலை மற்றும், உளுந்து விதைகள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குனர் வெங்கடேசன் விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பு:

குறிஞ்சிப்பாடி வட்டார விவசாயிகளுக்கு தேசிய எண்ணெய் வித்து இயக்கத்தின் கீழ், மானிய விலையில் வேர்க்கடலை மற்றும் உளுந்து விதைகள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தற்போது வேர்க்கடலை ரகங்களான விஆர்ஐ - 10, கிர்நார் - 4, 5 ஆகியவை கிலோ ரூ.18க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும், சான்று பெற்ற உளுந்து விதைகளான விபிஎன் - 8, 10, 11 ஆகியவை, 50 சதவீத மானிய விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதிகபட்சம் ஒரு விவசாயி, 150 கிலோ விதைகள் பெறலாம். விதைகள் தேவைப்படும் விவசாயிகள் தங்கள் ஆதார் எண் மற்றும், சர்வே எண்ணுடன் தங்கள் பகுதி உதவி வேளாண் அலுவலர்களை அணுகி பயனடையலாம்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us