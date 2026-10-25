பருவ மழையை எதிர்கொள்ள மணல் மூட்டைகள் தயார்

UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:59 AM
பெண்ணாடம்: வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள பெலாந்துறை அணைக்கட்டில் மணல் மூட்டைகள் அடுக்கி வைக்கும் பணி நடந்தது.
பெண்ணாடம் அடுத்த பெலாந்துறை அணைக்கட்டு அருகில் வெள்ளாற்றங்கரையொட்டி, பெரிய கொசப்பள்ளம், பெலாந்துறை, சின்ன கொசப்பள்ளம், துறையூர், இருளம்பட்டு, முருகன்குடி, மோசட்டை, கிளிமங்கலம், டி.வி.புத்துார் உட்பட 20க்கும் மேற்பட்ட கரையோர கிராமங்கள் உள்ளன.
ஆண்டுதோறும் பெய்யும் வடகிழக்கு பருவ மழையின்போது இக்கிராமங்களுக்குள் வெள்ள நீர் புகுந்து குடியிருப்புகள் பாதிக்கும். பாதிப்பை போக்க வெள்ளத்தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பெலாந்துறை அணையில் மணல் மூட்டைகள் அடுக்கி வைப்பது வழக்கம்.
அதன்படி, தற்போது துவங்கி உள்ள வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள வெள்ளத்தடுப்பு பாதுகாப்பு பணிக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நீர்வளத்துறை சார்பில், பெலாந்துறை அணைக்கட்டு வளாகத்தில் மணல் மூட்டைகள் அடுக்கி வைக்கும் பணி நடந்தது.