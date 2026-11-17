நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி கமிஷனரை துாய்மை பணியாளர்கள் முற்றுகை
நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி கமிஷனரை துாய்மை பணியாளர்கள் முற்றுகை
ADDED : நவ 16, 2026 05:04 PM
நெல்லிக்குப்பம்: நெல்லிக்கு்பம் நகராட்சி ஒப்பந்த துாய்மை பணியாளர்கள், கமிஷனரை முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபுட்டதால் பரபரப்ப நிலவியது.
நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சியில் 80க்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்கள் உள்ளனர். அவர்களில், 60 வயதை கடந்தவர்களுக்கு வேலை இல்லை என நகராட்சி நிர்வாகம் கூறியது. இதைக் கண்டித்து இன்று (நவ.,16) காலை வி.சி., கட்சியின் தூய்மை பணியாளர் மேம்பாட்டு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் முருகன், மாநில துணை செயலாளர் அமுதா, நகர பொறுப்பாளர் கார்த்தி ஆகியோர் தலைமையில் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்கள், அங்கு வந்த கமிஷனர் ஜீவிதா மற்றும் துப்புரவு ஆய்வாளர் கேசவனை முற்றுகையிட்டனர்.
அவர்களிடம், கமிஷனர் துாய்மை பணியாளர்களுக்கு அரசு வழங்கும் வருங்கால வைப்பு நிதி மற்றும் மருத்துவ காப்பீடு உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு வசதிகள் வழங்கப்பட உள்ளது. அதனால், 60 வயது கடந்தவர்களை வேலைக்கு வைக்க முடியாத நிலை உள்ளது. இதை புரிந்து கொண்டு ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றார்.
அதற்கு துாய்மை பணியாளர்கள், எங்களுக்கு 60 வயது ஆகவில்லை. வயதை தவறாக குறிப்பிட்டதால் வேலைக்கு வர வேண்டாம் என்கின்றனர். எங்கள் வயதுக்கான ஆதாரங்களை கொடுத்த பிறகு வேலை தர வேண்டும். 60 வயது கடந்தவர்களின் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு வேலை வழங்க வேண்டும் என்றனர்.
அதற்கு கமிஷனர், வயதுக்கான ஆதாரத்தை கொடுத்தால் வேலையில் சேர்ப்பதாகவும், 60 வயதை கடந்தவர்களின் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர் வேலை வழங்குவதாக உறுதியளித்தார். அதனையேற்று துாய்மை பணியாளர்கள் காலை 9 மணிக்கு போராட்டத்தை கைவிட்டு பணிக்கு திரும்பினர்.