நோயாளிக்கு ஸ்கேன் பரிசோதனை அரசு மருத்துவமனையில் சர்ச்சை
நோயாளிக்கு ஸ்கேன் பரிசோதனை அரசு மருத்துவமனையில் சர்ச்சை
UPDATED : அக் 28, 2026 07:19 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:19 PM
விருத்தாசலம்: அரசு மருத்துவமனையில் முதியவருக்கு ஸ்கேன் பரிசோதனை மாற்றி எழுதி கொடுத்ததாக சர்ச்சை எழுந்ததால் பரபரப்பு நிலவியது.
விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனையில் தினசரி 1,400க்கும் மேற்பட்டோர் புற நோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்று செல்கின்றனர்.
மருத்துவர்கள் பற்றாக்குறை காரணமாக காலை 7:00 முதல், 10:00 மணி வரை புறநோயாளிகள் பிரிவில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த 21ம் தேதி வேப்பூர் சின்னசாமி, 57; என்பவர், வயிற்று வலி காரணமாக சிகிச்சை பெற வந்துள்ளார். அவருக்கு ஸ்கேன் எழுதி தரப்பட்ட நிலையில், மருத்துவமனையில் உள்ள மையத்தில், பராமரிப்பு கட்டணம் 500 ரூபாய் செலுத்தி ஸ்கேன் எடுத்துள்ளார். ஆனால், வயிற்றுக்கு பதிலாக நெஞ்சு பகுதியை ஸ்கேன் எடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனால், நேற்று முன்தினம் மருத்துவமனைக்கு மீண்டும் வந்த சின்னசாமி, வயிற்று பகுதிக்கு 500 கட்டணம் செலுத்தி ஸ்கேன் எடுத்துள்ளார். இந்த தகவல் சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது. அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு வரும் ஏழை எளிய நோயாளிகளின் சிகிச்சையில் அலட்சியம் காட்ட வேண்டாம் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இது குறித்து மருத்துவமனை நிர்வாகம் சார்பில், ‘சின்னசாமி புகாரின் பேரில், கடந்த வாரம் பணிபுரிந்த மருத்துவரிடம் விசாரிக்கப்பட உள்ளது’ என தெரிவிக்கப்பட்டது.